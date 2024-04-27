Известная украинская актриса впервые выходит замуж и похвасталась кольцом

Звезда сериала "Моя улюблена Страшко", актриса Дарья Барихашвили обручилась со своим избранником, актером Сергеем Пономаренко.

Счастливым известием Дарья поделилась в Instagram. Она опубликовала ряд атмосферных фото со дня, когда Роман позвал ее замуж. На изображении пара целуется и стоит на живописной долине на фоне водоема. К слову, романтическое предложения руки и сердца состоялось во время отдыха возлюбленных в Киевской области.

Дарья Барихашвили. Фото: Instagram Дарьи Барихашвили

Дарья Барихашвили с мужем. Фото: Instagram Дарьи Барихашвили

Дарья Барихашвили с мужем. Фото: Instagram Дарьи Барихашвили

"Самый счастливый день в моей жизни", - подписала кадры Барихашвили.

Дарья Барихашвили с мужем. Фото: Instagram Дарьи Барихашвили

После помолвки 31-летняя актриса похвасталась кольцом и показала, как во время важного момента в ее жизни она не могла сдержать слез и долго приходила в сознание, рассматривая украшение.

Дарья Барихашвили. Фото: Instagram Дарьи Барихашвили

Дарья Барихашвили. Фото: Instagram Дарьи Барихашвили

В комментариях пользователи поспешили поздравить возлюбленных и пожелали им счастья:

"Ура! Очень рада за вас" – Екатерина Кузнецова

Боже, поздравляю вас. Это пожалуй для каждой девушки самый ожидаемый день

Класс, я поздравляю вас! Будьте счастливы! Страстной любви, нежности и взаимопонимания! Поддержки и опоры друг другу! Очень за вас рад!

Невероятно! Дашунь, будьте счастливы

Отметим, Дарья и Сергей вместе уже больше 10 лет. Пара познакомилась еще во время обучения в одном университете.

Напомним, недавно актриса Анастасия Зюркалова, известная ролью в "Авроре", впервые рассказала о своем бойфренде -иностранце, которого встретила в Канаде.

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