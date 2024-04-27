Известная украинская актриса впервые выходит замуж и похвасталась кольцом

Дарья Барихашвили показала, как ей признавался любимый.
Звезда сериала "Моя улюблена Страшко", актриса Дарья Барихашвили обручилась со своим избранником, актером Сергеем Пономаренко.
Счастливым известием Дарья поделилась в Instagram. Она опубликовала ряд атмосферных фото со дня, когда Роман позвал ее замуж. На изображении пара целуется и стоит на живописной долине на фоне водоема. К слову, романтическое предложения руки и сердца состоялось во время отдыха возлюбленных в Киевской области.
"Самый счастливый день в моей жизни", - подписала кадры Барихашвили.
После помолвки 31-летняя актриса похвасталась кольцом и показала, как во время важного момента в ее жизни она не могла сдержать слез и долго приходила в сознание, рассматривая украшение.
В комментариях пользователи поспешили поздравить возлюбленных и пожелали им счастья:
- "Ура! Очень рада за вас" – Екатерина Кузнецова
- Боже, поздравляю вас. Это пожалуй для каждой девушки самый ожидаемый день
- Класс, я поздравляю вас! Будьте счастливы! Страстной любви, нежности и взаимопонимания! Поддержки и опоры друг другу! Очень за вас рад!
- Невероятно! Дашунь, будьте счастливы
Отметим, Дарья и Сергей вместе уже больше 10 лет. Пара познакомилась еще во время обучения в одном университете.
Напомним, недавно актриса Анастасия Зюркалова, известная ролью в "Авроре", впервые рассказала о своем бойфренде -иностранце, которого встретила в Канаде.
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