Известная украинская актриса впервые заговорила о своем возлюбленном: "Непубличный человек"

Звезда сериала "Реванш", известная украинская актриса Клавдия Дрозд-Бунина впервые заговорила о своем возлюбленном.

Артистка не скрывает, что не одинока. Впрочем, своего избранника знаменитость не спешит показывать публике, а также не рассказывает о нем. Однако в программе "ЖВЛ представляет" звезда сериалов и кино приоткрыла занавес личной жизни.

Актриса рассказала, что ее возлюбленный не является публичнымм человеком и не интересуется шоу-бизнесом. Мужчина не любит, когда Клавдия о нем рассказывает. Поэтому знаменитость относится с уважением к личным границам избранника. Однако, вполне возможно, поклонники все же дождутся, когда Дрозд-Бунина представит возлюбленного публике, ведь артиста не исключает этого.

Клавдия Дрозд-Бунина / Фото: instagram.com/namedklavdiia

"Мой возлюбленный – непубличный человек. Ему это не интересно, и я просто отношусь к этому с уважением. Он не любит, когда я о нем рассказываю. Когда захочу, тогда и поговорим об этом", – поделилась актриса.

Напомним, недавно звезда "Женского Квартала" Екатерина Никитина впервые за длительное время показала своего возлюбленного. Также артистка публично обратилась к избраннику.

Читайте также: