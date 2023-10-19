Известная украинская актриса выходит замуж и показала немалое кольцо

Украинская актриса, звезда сериала "Папик" и "Успеть до 30" Дарья Петрожицкая поделилась с поклонниками приятной новостью.

Так, Петрожицкая призналась, что она выходит замуж. Бойфренд актрисы Алексей сделал ей предложение. Как именно и когда возлюбленный позвал Дарью замуж, она расскажет уже сегодня, 19 октября, в 18:00 в новом подкасте Алины Шаманской на ее YouTube-канале.

Как поделилась Шаманская, Дарья не хотела из этого делать какой-то хайп, или инфоповод, Петрожицкая даже в фотоблоге не делала отдельный пост, так как считает, что говорить об этом не ко времени. Впрочем, для Алины сделала исключение.

Дарья Петрожицкая с бойфрендом / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

Вместе с тем Петрожицкая показала и кольцо с бриллиантом.

Дарья Петрожицкая показала обручальное кольцо / Фото: instagram.com/shamankaa

Отметим, что об отношениях с парнем по имени Алексей Дарья Петрожицкая рассказала в апреле 2021 года. По словам артистки, с любимым они познакомились во время отдыха в Египте, и парень не знал, что Даша – украинская звезда. В первые дни полномасштабной войны Дарья уехала к своему бойфренду в Германию, в город Гамбург. Там ее жених долгое время живет и работает.

Дарья Петрожицкая с возлюбленным / Фото: Светская жизнь

Напомним, что 23 октября в 19:00 на телеканале ТЕТ состоится премьера нового комедийного сериала – "Успеть до 30", в котором Дарья Петрожицкая сыграла одну из главных ролей.

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