Известная украинская актриса вышла замуж за старшего на 12 лет коллегу и показала, какой была их свадьба

Тамадой на свадьбе была известная звезда.
Дочь народного артиста Украины Алексея Вертинского – актриса Ксения Вертинская – вышла замуж.
Ее избранником стал на 12 лет старший актер Игорь Рубашкин. Пара сыграла свадьбу сегодня, 29 сентября, в Украине. Разделить особый праздник пришли самые близкие друзья и родственники артистов. Среди гостей также был знаменитый папа Ксении, актриса Дарья Петрожицкая и Лилия Ребрик с мужем и детьми. Кстати, именно звездная ведущая стала тамадой и провела возлюбленным официальную церемонию.
К слову, Вертинская шла под венец в коротком пышном белом платье с корсетом, фатой и букетом цветов. Тем временем ее муж был одет в кремовый костюм, который дополняла бутоньерка.
Парочка обменялась обетами под открытым небом возле Киева. Сказочную атмосферу свадьбы также дополняли декорации и лес вокруг.
Отметим, что для Ксении Вертинской это первый официальный брак, а для Игоря Рубашкина – третий. Актриса от предыдущих отношений воспитывает 10-летнюю дочь Софию, а ее муж – двух дочерей Полину и Варвару.
Напомним, недавно певица из группы SESTRA Инесса Грицаенко также заявила о помолвке с бойфрендом и похвасталась огромным кольцом с бриллиантом.
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