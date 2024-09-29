Известная украинская актриса вышла замуж за старшего на 12 лет коллегу и показала, какой была их свадьба

Дочь народного артиста Украины Алексея Вертинского – актриса Ксения Вертинская – вышла замуж.

Ее избранником стал на 12 лет старший актер Игорь Рубашкин. Пара сыграла свадьбу сегодня, 29 сентября, в Украине. Разделить особый праздник пришли самые близкие друзья и родственники артистов. Среди гостей также был знаменитый папа Ксении, актриса Дарья Петрожицкая и Лилия Ребрик с мужем и детьми. Кстати, именно звездная ведущая стала тамадой и провела возлюбленным официальную церемонию.

Свадьба Ксении Вертинской / Фото: instagram.com/kseniyavertinska

Свадьба Ксении Вертинской / Фото: instagram.com/kseniyavertinska

Свадьба Ксении Вертинской / Фото: instagram.com/kseniyavertinska

Свадьба Ксении Вертинской / Фото: instagram.com/kseniyavertinska

К слову, Вертинская шла под венец в коротком пышном белом платье с корсетом, фатой и букетом цветов. Тем временем ее муж был одет в кремовый костюм, который дополняла бутоньерка.

Свадьба Ксении Вертинской / Фото: instagram.com/kseniyavertinska

Свадьба Ксении Вертинской / Фото: instagram.com/kseniyavertinska

Парочка обменялась обетами под открытым небом возле Киева. Сказочную атмосферу свадьбы также дополняли декорации и лес вокруг.

Свадьба Ксении Вертинской / Фото: instagram.com/kseniyavertinska

Свадьба Ксении Вертинской / Фото: instagram.com/kseniyavertinska

Отметим, что для Ксении Вертинской это первый официальный брак, а для Игоря Рубашкина – третий. Актриса от предыдущих отношений воспитывает 10-летнюю дочь Софию, а ее муж – двух дочерей Полину и Варвару.

Напомним, недавно певица из группы SESTRA Инесса Грицаенко также заявила о помолвке с бойфрендом и похвасталась огромным кольцом с бриллиантом.

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