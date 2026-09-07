Известная украинская актриса вышла замуж за военного и сыграла колоритную свадьбу под открытым небом

Свадьба Дарьи Творонович и Дениса Капустина

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Украинская актриса Дарья Творонович вышла замуж за военного Дениса Капустина.

Об особом событии актриса рассказала в Instagram, опубликовав серию атмосферных кадров с колоритного празднования. На фото она позирует рядом с возлюбленным возле свадебной арки под открытым небом.

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Творонович для свадьбы выбрала романтический образ — белое платье с корсетным лифом и пышной многослойной юбкой из лент. Вместо традиционной фаты актриса надела венок тоже с лентами. Денис Капустин был в черном костюме и жилете.

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Свадьба Дарьи Творонович и Дениса Капустина

Свадьба Дарьи Творонович и Дениса Капустина

Молодожены праздновали под открытым небом среди природы. Для гостей обустроили застолье под шатром. Судя по кадрам, вечер прошел вдали от официоза: гости танцевали, водили хороводы и просто наслаждались моментом.

Свадьба Дарьи Творонович и Дениса Капустина

Свадьба Дарьи Творонович и Дениса Капустина

Свадьба Дарьи Творонович и Дениса Капустина

В комментариях новоиспеченную семью уже поздравили поклонники и друзья.

«Поздравляю вас!» — Павел Текучев

Праздник жизни! Поздравляю вас, счастья безграничного

Многая лета молодым!

Какая красота. Желаем счастья!

К слову, о романе Дарьи Творонович с Денисом Капустиным известно немного. Актриса лишь изредка делилась в соцсетях совместными фото, когда мужчина возвращался со службы.

В свою очередь Творонович прославилась фильмом «Валерия выходит замуж», который был представлен на Венецианском кинофестивале. В настоящее время актриса объединяет работу в украинском кино с театральной деятельностью.

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Напомним, недавно звезда «Львов на джипе» Роман Щербан также женился. Комик уже отгулял свадьбу и показал первые фото особенного дня.

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