Известная украинская актриса высказалась о путинистке Оксане Байрак, в лентах которой снималась до войны

Звезда фильма "Аврора", украинская актриса Анастасия Зюркалова рассказала о собственном отношении к продюсеру-предательнице Оксане Байрак.

Как признается актриса, она прекратила общение со скандальной Байрак еще до начала войны в Украине. Сейчас она уже не снимается ни в каких ее лентах и не следит за ее карьерой.

"Мы не общались уже лет 15-18. После того, как я последний раз снялась в ее фильме, мы не общались совсем. Просто прекратилось общение. Я не могу что-то комментировать о ее позиции. Во-первых, я не очень слежу за ее творчеством и ее высказываниями, но опять же, это ее сознательный выбор", – обьяснила Зюркалова в интервью Алине Доротюк.

Анастасия Зюркалова. Фото: Instagram Анастасии Зюркаловой

Кроме того, актриса объяснила, почему в свое время перестала получать какие-либо предложения от предательницы сыграть в ее фильмах или сериалах. Так, по словам Анастасии, тогда она еще была в начале карьеры и к тому же Оксана переживала кризисный период с экс-мужем Александром Копейкиным.

"Возможно, я была в переходном возрасте. Когда я уже и не ребенок, которого все привыкли видеть, и еще не в том возрасте, чтобы играть персонажей, которые там, например, ищут любовь. Вторая причина – она тогда разводилась с мужем. И у меня была одна роль в сериале, который снял ее муж. И, возможно, это ей как-то ее задело, не знаю. У нас не было никаких конфликтов. Пути разошлись", – добавила знаменитость.

Напомним, недавно актриса Леся Самаева из "Скаженого весілля" резко раскритиковала пророссийскую позицию продюсерки Оксаны Байрак.

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