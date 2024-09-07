Известная украинская актриса высказалась о работе с Пугачевой на одной площадке: "Опасались все"

Украинская актриса Татьяна Шелига высказалась о тонкостях работы с российской певицей Аллой Пугачевой на одной съемочной площадке.

Так, знаменитости встретились еще во время съемок известного музыкального фильма "За двумя зайцами". Тогда, по словам Шелиги, российская актриса, игравшая Проню Прокофьевну, вела себя очень вежливо. Более того, Пугачева даже не стеснялась замечаний в ее сторону, ведь была не профессиональной актрисой.

"О совместной работе с Пугачевой хочу сказать одно: она с уважением относилась абсолютно ко всем членам коллектива. Говорила: "Подсказывайте мне, потому что я певица – не актриса". И Нина Шаролапова, игравшая ее маму, иногда делала какие-то замечания. И та слушала. Алла Борисовна приехала знакомиться на съемочную площадку с температурой выше 38 градусов. В тот же день начала сниматься. Время от времени приседала на стульчик, отдыхала и – снова в кадр. А потом поехала еще на деловую встречу. Я не знаю, смогла бы ли так, а она сказала, что ждут люди, не может отказать", — рассказала Татьяна в интервью oboz.ua.

Алла Пугачева / Фото: instagram.com/maxgalkinru

В то же время Шелига отмечает, что съемочная группа относилась к Алле Пугачевой несколько осторожно, несмотря на то, что она пыталась не отличаться от остальных.

"Конечно, ее опасались все, начиная с администраторов, заканчивая продюсерами. Однако я лишь несколько раз за все съемочные дни видела ее недовольной, и все претензии — это было по делу, не звездные прихоти. С ней было комфортно работать, она вела себя тихо, работала наравне со всеми. После окончания съемок мы все собрались на фуршет – и она тоже пришла, сидела с нами", — вспомнила украинская актриса.

Напомним, недавно российский шоумен Рустам Солнцев раскрыл истинную причину выезда Аллы Пугачевой с мужем Максимом Галкиным и их детьми из РФ.

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