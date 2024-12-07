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Известная украинская актриса закрутила новый роман через восемь месяцев после развода

Известная украинская актриса закрутила новый роман через восемь месяцев после развода

Анастасия Цымбалару / Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru

Цимбалару рассказала о новом избраннике.

Известная украинская актриса Анастасия Цымбалару впервые за долгое время прокомментировала личную жизнь.

Как известно, артистка, в частности, после развода со звездой "Поймать Кайдаша" Григорием Баклановым, почти не афиширует свое личное. Впрочем, похоже, через восемь месяцев после разрыва Анастасия все же нашла свое счастье. Об этом она намекнула в программе "Неймовірна правда про зірок".

Правда, счастливая Цымбалару не раскрыла все карты сразу. Без всяких подробностей знаменитость только отметила, что новый бойфренд ей очень пришелся по душе и они наслаждаются временем, проведенным вместе. Судя по этому, пара только начинает выстраивать отношения.

Анастасия Цымбалару / © instagram.com/nastya_tsymbalaru
Анастасия Цымбалару / Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru

"Сердце влюблено. У меня есть человек, с которым мне приятно проводить свободное время", — заинтриговала актриса лаконичным заявлением.

Напомним, недавно 42-летний лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец восхитил редкими фото с новой возлюбленной, пиарщицей Юлией. Пара уже долгое время интригует фанатов своим романом и своими нежными поцелуями на фото все больше подливает масла в огонь.

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