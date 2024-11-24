Известная украинская актриса закрутила новый роман и призналась, как возлюбленный реагирует на ее 13-летнюю дочь

Украинская телеведущая и актриса Дарья Трегубова, которая недавно рассекретила новые отношения, раскрыла больше подробностей о своем бойфренде.

Обычно артистка держит свою личную жизнь за семью замками. Но для проекта "Ближче до зірок" она сделала исключение и рассказала о новом загадочном избраннике. По словам Дарьи, новым возлюбленным стал ее давний знакомый, с которым до недавнего времени они дружили. Однако полгода назад все кардинально изменилось и дружба переросла в роман.

"Мы с парнем знакомы очень давно. Около шести лет. Но серьезные отношения начались полгода назад", – рассекретила Трегубова.

Дарья Трегубова / Фото: instagram.com/dasha.tregubova

Актриса также призналась, что бойфренд легко нашел общий язык с дочерью Полиной от предыдущего брака. Как говорит Дарья, он всегда заботится о подарках для подростка и в целом делает их жизнь лучше.

"Абсолютно все общаемся. Мой парень ей тоже делал подарки: шопинг, на день рождения. Поля счастлива, а я очень благодарна. Если с мужчиной жизнь не становится лучше, то не нужен этот мужчина. А моя жизнь становится лучше. Считаю, это прекрасно", — восхитила актриса.

Напомним, недавно ведущая Василиса Фролова ошеломила изменениями в личной жизни. Звезда во второй раз вышла замуж и показала мужа, от которого у нее уже есть сын.

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