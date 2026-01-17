Известная украинская актриса закрутила новый роман и заинтриговала кольцом с немалым бриллиантом

Ирина Кудашова

Реклама

Украинская актриса Ирина Кудашова, известная зрителям по роли в сериале «Школа», закрутила новый роман.

Прошло всего четыре месяца после ее расставания со старшим на 10 лет экс-бойфрендом, а звезда уже дала поклонникам повод для новых обсуждений. Так, в фотоблоге актриса опубликовала эффектный кадр, на котором показала роскошное кольцо с заметным бриллиантом на безымянном пальце левой руки. Такой жест мгновенно спровоцировал волну слухов о возможной помолвке и новом этапе в ее личной жизни.

Ирина Кудашова / © instagram.com/irinaa_kudashova

Впрочем, сама Кудашова решила сразу расставить все точки над «і». Звезда призналась, что драгоценное украшение ей подарил новый возлюбленный, но о свадьбе речь пока не идет. По словам актрисы, это лишь символ серьезных намерений и начала новых отношений, а не официальное признание. И рассекретила, что с загадочным мужчиной она «знакома три месяца, а в отношениях — два».

Реклама

«Я сказала „да“? Это не съемка, не фейк, но еще не предложение. Just promise ring (просто кольцо-обещание — с англ.). Не была фанаткой бриллиантов до этого кольца, но вы просто посмотрите, какое оно невероятное. Ну разве не как для настоящей принцессы?» — поделилась счастливая актриса.

Пост Ирины Кудашовой / © instagram.com/irinaa_kudashova

Публикация Ирины собрала сотни теплых комментариев от поклонников и коллег по цеху. В частности, звездные подруги не скрывали радости за актрису и искренне поздравляли ее с новым этапом в жизни, который, судя по пейзажам фото, начался за границей.

«Боже, Ирочка, поздравляю» — Наталка Денисенко

Как тебе идет! Маленькая, ты заслуживаешь всего! Поздравляю тебя

«Кайф, поздравляю, не зря ночами общалась и не высыпалась» — Анна Саливанчук

Напомним, недавно ведущая Леся Никитюк показалась с женихом-военным Дмитрием и как они развлекались в Карпатах вместе с маленьким сыном.