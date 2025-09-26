- Дата публикации
Известная украинская актриса закрутила роман после развода и раскрыла, знакомы ли ее дети с возлюбленным
Елена Светлицкая также рассказала о налаживании отношений с отцом своих двух дочерей.
Украинская актриса Елена Светлицкая, которая в начале этого года сообщила о разводе, заинтриговала изменениями в личной жизни.
Звезда сообщила, что больше не одинока. В ее жизни появился новый избранник, подробностями о котором она не стала делиться. Светлицкая только отметила, что чувствует себя счастливой рядом с возлюбленным, ведь имеет с ним много общего.
"Мое сердце занято. Есть мужчина, которого я люблю. К сожалению, пока ничего не могу рассказывать. Всему свое время. Вместе не живем. Он очень талантливый, красивый и мы имеем очень много общих ценностей. Все, что могу сказать", — заявила актриса в комментарии "Тур зірками".
Елена также рассказала об отношении ее двоих детей от бывшего брака к загадочному мужчине. По словам знаменитости, их знакомства пока не произошло. Она убеждена, что это произойдет, но в ближайшем будущем.
"Я пока очень осторожно отношусь к знакомству детей с новым мужчиной. Когда буду точно уверена внутренне... Потому что недавно у них был другой мужчина, их папа, в доме. Поэтому сейчас близко знакомства не произошло. Детки чувствуют себя классно, они счастливы. Даже намного лучше, чем тогда, когда в отношениях с мужем мы ссорились. Сейчас все наоборот прекрасно", — пояснила Светлицкая.
В то же время звездная мама поделилась, что ее отношения с бывшим мужем Николаем значительно наладились. И если раньше они ссорились при детях, то сейчас все это в прошлом. Сейчас они совместно воспитывают двух дочерей и мирно распределяют родительские обязанности.
"Мой бывший очень адекватный. Он очень добрый человек. Всегда идет на уступки. И если мне нужно на съемки, то я всегда могу позвонить и он возьмет их к себе. А если нет — беру няню", — добавила артистка.
