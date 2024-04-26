Известная украинская актриса закрутила роман с иностранцем: "Украинизирую, как могу"

Звезда фильма "Аврора", украинская актриса Анастасия Зюркалова, которая недавно рассказала об отношении к предательнице-продюсерке Байрак, рассказала о новых отношениях, которые начались в эмиграции в Канаде.

Так, знаменитость впервые призналась, что после многих лет несчастливых романов она встретила мужчину своей мечты, который поддерживает и заботится о ней. Кстати, познакомилась пара во время постановки спектакля, ведь возлюбленный Анастасии тоже актер. По словам звезды, она всесторонне пытается украинизировать избранника уже почти год. Более того, он уже и сам стал интересоваться историей Украины.

"Одна из причин, почему я пока не планирую возвращаться из Канады, я встретила здесь любовь. Для меня это было божественное благословение, потому что столько лет в Украине я не могла построить нормальных здоровых отношений. Это были романы, несчастная любовь и всегда она болела. Здесь я встретила невероятного мужчину-канадца, который меня поддерживает. Я его пытаюсь украинизировать. Я рассказываю об Украине, своем городе, истории... Он заинтересовался казачеством. Готовлю для него украинские блюда. Украинизирую, как могу. Он поддерживает Украину. Он тоже актер, и мы познакомились, когда делали спектакль. Еще нет года (отношений – прим. ред.), но кажется, что мы знаем друг друга всю жизнь", - рассказала Анастасия в интервью Алине Доротюк.

Анастасия Зюркалова. Фото: Instagram Анастасии Зюркаловой

Также Зюркалова призналась, что с родителями ее избранник уже знаком дистанционно. Теперь они оба ждут победы Украины, чтобы иметь возможность на Родине познакомиться уже вживую.

"Мы общались по телефону (с родителями – прим. ред.). Но мы вместе мечтаем, что сможем в скором времени приехать в Украину и я познакомлю его с родителями. Уже жду, когда смогу показать ему Киев и где работаю…", - добавила актриса.

Напомним, ранее 44-летняя актриса Екатерина Кистень также рассказывала, что в эмиграции встретила свою любовь и как одолевает с возлюбленным-иностранцем недоразумения.

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