Известная украинская актриса закрутила роман с коллегой по сериалу

Уже в этот понедельник, 4 марта, в 20:30 на " 1+1 Украина " состоится премьера авантюрной мелодрамы "Ніхто не ідеальний". В новом сериале зрители увидят звезд Валерию Ходос, Алексея Нагрудного, Анатолия Тихомирова.

Главные роли сыграли — молодая украинская актриса Татьяна Злова и звезда сериала "Моя улюблена Страшко" Артур Логай. Для Татьяны съемки в сериале стали особенными не только потому, что это ее первая большая роль. На съемочной площадке актриса встретила свою любовь. Во время работы над "Ніхто не ідеальний" Татьяна начала встречаться со своим коллегой Богданом Буйлуком, который в сериале играет карьериста, готового пойти на все, чтобы достичь своих целей.

Татьяна Злова и Богдан Буйлук / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Мы начали больше узнавать друг друга, говорить и, где-то в конце лета, решили продолжать общение, чтобы дать шанс ему перерасти в нечто больше", — рассказала Татьяна в эксклюзивном интервью для сайта 1+1.

Сейчас пара в соцсетях часто делится общими фотографиями, на которых показывает, как проводит время.

"Богдан достаточно нетривиальный, умный и где-то даже гениальный человек. Мне понравились его личностные качества, а еще абсолютная поддержка, которой мне не хватало в жизни. От него я получаю 0% осуждения и 100% понимания", — призналась актриса.

Татьяна Злова и Богдан Буйлук / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Напомним, сериал "Ніхто не ідеальний" — расскажет историю о девушке, которая стремится к справедливой мести, чтобы восстановить правду о своей семье. В канун своего 18-летия Саша приезжает в дом своего дяди, чтобы вступить в права наследницы и получить половину семейного бизнеса. Однако ее ожидание на теплый и радостный прием оказывается иллюзией. Приезд Саши становится причиной окончания спокойной жизни дома, раскрытием секретов прошлого и началом новой истории любви. Некоторые члены семьи готовы на все, чтобы избавиться от нежелательной гости. Однако девушка не отступит. Она разрабатывает свой план игры, направленный на месть обидчикам, раскрытие тайн семьи, восстановление правды.

Не пропустите премьеру сериала "Ніхто не ідеальний" 4 марта в 20:30 на "1+1 Украина".

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