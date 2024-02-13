Известная украинская актриса закрутила роман с мужчиной, который старше ее на 10 лет

Известная украинская актриса Ирина Кудашова, которая прославилась благодаря съемкам в сериале "Школа", призналась, что больше не одинока.

В программе "Ранок у великому місті" 24-летняя знаменитость поделилась, что находится в отношениях с мужчиной, который старше ее на 10 лет. Хотя своего возлюбленного актриса пока что скрывает, однако историю их знакомства раскрыла. Свою любовь Кудашова встретила в Сети. Впоследствии виртуальное общение переросло в реальную жизнь, а затем – в романтические отношения.

"Он мне написал, началось общение на расстоянии, так и познакомились", – рассекретила актриса.

Ирина Кудашова / Фото: instagram.com/irinaa_kudashova

Ирина Кудашова также поделилась, что любовь встретила не благодаря своей профессии. Бойфренд знаменитости вообще с актерством никак не связан. У мужчины техническая профессия.

"Он вообще никак не связан с творчеством, он абсолютно в технической профессии", — призналась артистка.

Ирина Кудашова / Фото: instagram.com/irinaa_kudashova

Напомним, недавно 18-летняя дочь Оли Поляковой призналась, что закрутила новый роман. Маша уже показала своего возлюбленного и призналась, живут ли они вместе.

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