Известная украинская актриса заявила о госпитализации и показалась под капельницами

Катерина Тышкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Украинская актриса Екатерина Тышкевич оказалась в больнице из-за сильного физического истощения и накопленного стресса после напряженного рабочего графика.

Артистка вышла на связь из больницы и показала себя под капельницей в своих Instagram-историях. Она призналась, что еще до госпитализации чувствовала сильную усталость после возвращения из Европы. Несмотря на это, не сделала паузу и сразу погрузилась в работу. В ее графике были репетиции, съемки и рекламные интеграции. В итоге организм не выдержал такого темпа.

«Я интуитивно чувствовала, что моему телу нужно просто три дня полежать, потому что я была сильно истощена. Это сильный стресс и для психики, и для тела. Однако я решила, что все могу: побежала скакать, репетировать, снимать интеграции и т.д. И загремела в больницу, теперь на стационаре третий день. Я не хочу комментировать, что произошло. Надеюсь, самое страшное уже позади, и я в режиме восстановления», — поделилась актриса.

Instagram-история Екатерины Тышкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Сейчас Тышкевич находится под наблюдением врачей и проходит восстановление. Она также опубликовала фото из палаты, на котором видно катетер на руке. По словам актрисы, этот опыт заставил ее переосмыслить отношение к собственному ресурсу и нагрузке. Она призвала не игнорировать сигналы организма.

«Слушайте свое тело и не насилуйте его, потому что потом такая никому не нужная е**нистика происходит», — добавила она.

