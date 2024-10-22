Известная украинская актриса заявила о кризисе с мужем после 9 лет брака: "Сейчас непросто"

Украинская актриса Елена Светлицкая, которая в этом году сделала пластическую операцию, неожиданно заговорила о недоразумении в браке.

Артистка с возлюбленным Николаем состоит в браке около 10 лет. Ранее Елена довольно часто делилась семейным контентом в соцсетях, однако недавно прекратила. И как оказалось этому есть причина. Как говорит Светлицкая, ее отношения с мужем действительно ухудшились, и сейчас она проходит некоторые трансформации. Актриса не стала вдаваться в подробности трудностей, но отметила, что на них значительно повлияла именно война.

"Действительно у нас сейчас очень непростой период, но мы над этим работаем. Мы все-таки 10 лет вместе, 9 лет в браке. Я думаю, что это нормально, когда пары проживают кризисы. Даже перед концертом я звала его поехать вместе, но, к сожалению, он сказал, что у него нет настроения ехать со мной. Он остался дома с детьми. Поэтому да, сейчас непросто, но это нормально. Могу сказать одно слово, которое явилось причиной – это война. Вот когда началась война, с ней начал развиваться кризис", — призналась Елена в комментарии "Люкс ФМ".

Елена Светлицкая с семьей / Фото: instagram.com/olena_svitlytska

Напомним, недавно певец Женя Галич из группы O.Torvald впервые прокомментировал слухи об изменах жене. Исполнитель признался, как возлюбленная за границей реагирует на его высказывания о свидании с известными звездами в Украине.

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