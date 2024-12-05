Известная украинская актриса заявила о намерении пойти воевать на фронт: "Понемногу готовлюсь, учусь"

Звезда сериала "Первые ласточки", актриса Анастасия Пустовит, у которой служит возлюбленный, заговорила о желании пойти воевать на фронт.

Артистка признается, что время от времени у нее появляются подобные мысли. Кроме того, она общается с военными на эту тему. Анастасия Пустовит уже научилась оказывать первую медицинскую помощь, следующий шаг – это занятие по тактической медицине. Хотя актриса готовится к службе, однако это не значит, что уже завтра отправится на фронт.

"Такие мысли есть, я общаюсь с военными на эту тему, но это не значит, что я уже завтра готова пойти. Понемногу готовлюсь, учусь. Прошла занятие по оказанию первой медицинской помощи. Скоро, надеюсь, у меня будет занятие по тактической медицине с одним из бывших бойцов, который сейчас ведет профессиональные курсы", — рассказала артистка в интервью Viva!

Анастасия Пустовит

Анастасия Пустовит также отметила, что на фронте воюет немало женщин, однако армия не приспособлена для их базовых нужд. Поэтому, по словам актрисы, если и служить, то нужно выбирать подразделение, чтобы быть полезным. Знаменитость убеждена, что могла бы управлять дронами. Сейчас же Пустовит в тылу, она активно занимается волонтерством и помогает подразделениям закрывать потребности.

"У нас действительно большое количество женщин воюет, но армия не особо готова к глобальной мобилизации именно женщин, по моему мнению. И здесь тоже надо думать, выбирать подразделение, где можно быть действительно полезным. Вряд ли с меня выйдет классный боец-штурмовик или боевой медик. Возможно, я бы могла управлять дронами. А пока единственное, что я могу делать благодаря медийности – закрывать потребности подразделений", — отметила артистка.

Напомним, недавно режиссер Евгений Синельников заговорил о службе в ВСУ. Он признался, готов ли пойти воевать.

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