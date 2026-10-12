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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Время на прочтение
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Известная украинская блогерша лишилась старой фамилии мужа-"афериста" и раскрыла новую

Анастасия Скальницкая после разоблачения правды о личной жизни сдержала обещание и удивила всех.

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Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
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Анастасия Скальницкая

Анастасия Скальницкая / © instagram.com/skalnytska.n

Украинская блогерша и бизнесвумен Анастасия Скальницкая официально лишилась своей старой фамилии.

Так, накануне звезда взбудоражила Сеть своим признанием о бывшем муже Богдане Скальницком. Тогда она обвинила его в многочисленных мошеннических схемах и неоднократных изменах. После заявления о разрыве брака она также зареклась навсегда изменить свою фамилию, чтобы не быть с ней больше связана никоим образом.

Свое обещания она сдержала. Так, блогерша официально сменила фамилию и стала Анастасией Фрезией. Об этом она известила в Instagram. В частности, сняла оригинальное драматическое видео, в котором позирует в платье и ожерелье из живых цветов.

Анастасия Фрезия

Анастасия Фрезия

Судя по этому, становится ясно, что свою фамилию Анастасия связала с названием собственного цветочного магазина. Также она уже изменила свой ник в фотоблоге.

«Фрезия Анастасия», — написала звезда Сети.

В комментариях уже поддержали блогершу Фрезию и засыпали комплиментами.

  • Как в книге Коллин Гувер, когда девушка с фамилией Блум имела цветочный магазин

  • Класс, очень подходит

  • Очень изящно и нежно. Насчет фамилии догадывалась

  • Вот прикольный прикол

Интересно, что Анастасия уже в третий раз меняет свою девичью фамилию. Так, во время первого замужества она была Талпой, со вторым мужем так же брала его фамилию, став Скальницкой. А теперь же блогер решила отделить себя от мужчин и связала имя с собственным брендом.

Анастасия Фрезия

Анастасия Фрезия

Скандальный развод Анастасии Скальницкой — обвинения, подозрения и оправдания блогера

К слову, о громком разводе Анастасии Скальницкой Сеть гудит уже не одну неделю. Все началось с провокативного поста блогерши в Instagram, где она публично назвала экс-мужа Богдана «профессиональным аферистом». По словам инфлюэнсера, мужчина обманывал ее по поводу финансов, изменял, а она ради него продавала собственное имущество и оказались в безумных долгах.

Откровения Скальницкой вызвали бурную реакцию в Сети. Одни пользователи поддержали ее, другие же заподозрили блогершу в фальше и предположили, что история может быть пиаром или частью общих финансовых «схем». Впоследствии инфлюэнсер публично отреагировала на упреки, возразила, что развод был спланирован, и подчеркнула, что сама стала жертвой обмана.

Анастасия Скальницкая и ее экс-муж Богдан / © instagram.com/skalnytska.n

Анастасия Скальницкая и ее экс-муж Богдан / © instagram.com/skalnytska.n

Анастасия также рассказала об изменах экс-мужа, которые, по ее словам, случались еще до свадьбы и во время беременности. Однако наказывать экс-избранника в юридической плоскости она все же не планирует, объясняя, что он «отец ее сына». Как известно, блогерша воспитывает двоих детей от разных браков — несовершеннолетних дочь и сына.

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