Известная украинская блогерша оскандалилась из-за архивных фото с флагом "ЛНР": реакция Сети
Инфлюенсер оказалась в центре острой дискуссии в Сети после напоминания о существовании старых фото, поставивших под сомнение ее гражданскую позицию.
В соцсетях обсуждают старые фотографии блогера Евы Коршик, где она позирует на фоне флага "ЛНР".
Фотографии привлекли внимание пользователей и вызвали волну критики. Под удар попал и украинский бренд одежды, который недавно представил коллаборацию с Коршик. В соцсети Threads пользователи поинтересовались, соответствуют ли ценности инфлюенсера философии бренда.
"Как вам ваш посол? Ее ценности соответствуют вашим?" — написала юзер в своем посте с возмущением.
К дискуссии присоединилась скандальная блогер Елена Мандзюк, отметив, что украинские бренды часто выбирают для сотрудничества инфлюенсеров без четкой гражданской позиции. В своих Instagram-сторис знаменитость подчеркнула правильные действия компании и отметила важность освещения проблемных ситуаций: "Никакого толерирования чего-либо российского в Украине и отбеливания людей с пророссийскими наклонностями".
Сама Ева Коршик также отреагировала на критику в свою сторону. Знаменитость попыталась оправдаться, что на момент фото была подростком и находилась под влиянием российской пропаганды.
"Эти фото не имеют ничего общего со мной сегодня. Я четко определила свою позицию и полностью поддерживаю нашу страну", — заявила блогер.
Позже стало известно, что в результате скандала сотрудничество бренда и Евы Коршик было разорвано. Блогер добавила, что весь свой гонорар от коллаборации перечислит на нужды ВСУ.
Напомним, недавно певица Настя Каменских оказалась в центре скандала. Из-за выступления в США с русскоязычными песнями и заявления о "какая разница" известный украинский ювелирный бренд разорвал с ней сотрудничество. Бывшая амбассадорка "Золотого века" теперь лишилась престижного партнерства.