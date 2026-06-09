Известная украинская блогерша поборола рак и шокировала последствиями: "Сожгли половину щитовидки"

Наталья Чабан

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Украинская блогерша и звезда TikTok Наталья Чабан впервые откровенно рассказала о борьбе с онкологическим заболеванием и призналась, с какими последствиями живет.

Как поделилась знаменитость, диагноз ей поставили еще восемь лет назад. У Натальи обнаружили злокачественную опухоль в области щеки. Из-за сложности случая девушке пришлось перенести серьезное оперативное вмешательство. По словам блогерши, она попросила врачей провести операцию через внутреннюю часть щеки, чтобы избежать заметных шрамов на лице. Впрочем, даже после успешного удаления опухоли ее ждало длительное лечение.

После хирургического вмешательства Наталья прошла курсы химиотерапии и лучевой терапии. Именно они, как признается блогерша, оставили ряд осложнений, которые влияют на ее жизнь по сей день. Особенно тяжелыми оказались последствия лучевой терапии. По словам блогерши, во время лечения были повреждены некоторые органы и ткани. Кроме того, лечение повлияло на состояние зубов и волос. Наталья призналась, что волосы изменили свою структуру, а зубы получили серьезные повреждения.

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Наталья Чабан

«Я восемь лет в ремиссии от рака и вот последствия, с которыми я сталкиваюсь до сих пор. Внутри рта у меня есть большой шов, потому что врач удалял опухоль. Поэтому на лице осталась впадина. Правая часть до сих пор сильно отекает. Мне на лицо светили радиолучами и сожгли большую слюнную железу. Теперь во рту постоянно сухо, и это не восстановилось. Также сожгли половину щитовидки, которая уже не восстанавливается. Сейчас я принимаю гормоны», — поделилась Наталья в TikTok.

Несмотря на годы ремиссии, блогерша говорит, что до сих пор живет со страхом возвращения болезни. В то же время Наталья отмечает, что после всего пережитого научилась смотреть на жизнь иначе. По ее словам, все последствия лечения являются незначительной ценой по сравнению с возможностью жить дальше.

«У меня еще есть тревога, что будет рецидив. Я что-то нахожу на теле — и начинается паника. Поэтому работаю с психотерапевтом. Но очень благодарна врачам и родителям за то, что спасли мне жизнь. Последствия — это настолько большой мизер по сравнению с тем, что я пережила», — подытожила звезда Сети.

К слову, своей историей Наталья Чабан решила напомнить о важности своевременной диагностики и заботы о собственном здоровье.

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