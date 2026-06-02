Известная украинская блогерша показала изуродованное жилье после взрывов: "Господи, как же больно"

Юлиана Гнатишин

Массированный обстрел Киева и последствия российской ракетно-дроновой атаки 2 июня вызвали разрушения в жилых районах столицы, одной из пострадавших стала украинская блогерша Юлиана Гнатишин, которая показала последствия попадания в своем Instagram.

В городе фиксировали масштабные разрушения жилой инфраструктуры. Повреждены квартиры в разных районах столицы. Люди всю ночь провели в укрытиях. Часть жителей проснулась от взрывной волны. Последствия ударов начали разбирать уже утром. Блогерша показала собственное жилье, подвергшееся разрушениям: выбитые окна, обломки и вид из окна на разрушенное здание напротив, которое пылает.

«Господи, как же больно. Я вообще не могу прийти в себя и понять, что произошло, и насколько это было близко», — написала она.

Instagram-истории Юлианы Гнатишин

На кадрах видны следы взрывной волны, которая добралась до дома несмотря на расстояние. Люди в Сети поддерживают блогера и делятся собственными историями пережитой ночи. Ситуация в городе остается напряженной после серии ударов.

«58 пострадавших в столице. 40 из них медики госпитализировали. В том числе двух детей. Четыре человека погибли», — сообщил мэр Киева.

Спасатели и коммунальные службы работают на местах разрушений. В разных районах продолжают ликвидировать последствия атаки и фиксировать повреждения жилых домов. Россия 2 июня осуществила массированную атаку по Украине, выпустив 73 ракеты и 656 дронов различных типов. Силы ПВО уничтожили или подавили 642 воздушные цели, среди них 40 ракет и 602 беспилотника.

