Известная украинская блогерша попала в ДТП

Украинская блогерша-миллионница Татьяна Самбурская рассказала о неприятном инциденте на дороге.

Так, знаменитость в своем фотоблоге призналась, что попала в аварию на собственном авто, купленном в конце прошлого года. На фото виднеется отлетевшее колесо. По словам Самбурской, других участников ДТП нет. К счастью, все обошлось без травм. Татьяна лишь отметила, что до сих пор находится в некотором шоке, поэтому не готова рассказывать много подробностей. И добавила, что ее жизнь спасла сама машина.

"Я попала в аварию. Пострадала только моя машина, больше не было участников ДТП, к счастью. Эмоциональное состояние не очень, поэтому вернусь, когда буду в норме. Со мной все хорошо, даже синяков нет... Просто сильный шок. Машина большая, крепкая, уберегла нас", — написала блогерша.

Татьяна Самбурская попала в ДТП. Фото: Instagram Татьяны Самбурской

Татьяна Самбурская попала в ДТП. Фото: Instagram Татьяны Самбурской

Знаменитость также поблагодарила полицию и папу за помощь в эвакуации машины.

"Отдельное спасибо подписчице, которая остановилась и спросила нужна ли помощь. Спасибо чутким полицейским. Кто-то звонил по телефону, кто-то приехал. Спасибо папе за его заботливое сердце, помог с эвакуацией машины!", — добавила Татьяна Самбурская.

Татьяна Самбурская попала в ДТП. Фото: Instagram Татьяны Самбурской

Напомним, недавно 20-летняя блогерша Юлия Верба также рассказала о досадном случае, когда она оказалась под капельницей на круизном лайнере.

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