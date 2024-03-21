Известная украинская блогерша попала в ужасную аварию: ее авто полностью разбито

Участница шоу "Холостяк-10" и победительница "Мисс Украина Вселенная-2021" Анна Неплях шокировала, что попала в ужасную аварию.

Печальной новостью знаменитость поделилась в своем Instagram. Блогерша рассказала, что в последнее время переживала депрессивное состояние, также ее мучили проблемы с гормонами и щитовидной железой, из-за которой ухудшилось зрение. Несмотря на плохое самочувствие, Анна Неплях села за руль и отправилась из Киева в Днепр, ведь у нее там дела.

"Сегодня (21 марта – прим. ред.) я точно знала, что мне нужно в Днепр. Ночной обстрел ракетами, недосып, переутомление, проблемы со здоровьем, но я все равно выезжаю в Днепр, потому что дела не подождут. Я еще думала о водителе, потому что состояние такое, но подумала о том, что не за рулем, а пассажиром, меня еще больше будет тошнить, чем я сама в процессе…", — поделилась блогерша.

Анна Неплях попала в ДТП / Фото: instagram.com/neplyah

По дороге к Днепру Анна Неплях попала в жуткое ДТП. Знаменитость не справилась с управлением и на скорости влетела в ограждение. Блогершу ударила подушка безопасности, после чего ее вытащили из авто.

Анна Неплях попала в ДТП / Фото: instagram.com/neplyah

"Мне оставалось 200 км до Днепра. Погода супер, но дорога — не всегда. Мне навигатор резко показывает поворот направо, я не справляюсь с управлением и на скорости врезаюсь. Из пострадавших — только я и мое авто. Авто ударяется, меня бьет подушка, я вижу, как меня уже люди пытаются вытащить из машины, со словами: "Скорую? Живая? Воды?" — рассказала Неплях.

Анна Неплях попала в ДТП / Фото: instagram.com/neplyah

Блогерша говорит, что сейчас хорошо себя чувствует, единственное, что она ударилась лицом и рукой. Но от машины не осталось в живого места, поэтому ее забрал эвакуатор. Впрочем, Анна не расстраивается. Она благодарна, что с ней все хорошо, а вот авто, по ее словам, это всего-навсего железо.

Анна Неплях попала в ДТП / Фото: instagram.com/neplyah

"Сейчас со мной все ок, ну, если можно так сказать, ушиб лица и руки, состояние шока…С машиной — нет, но то железо, спасибо, что такой ценой ты останавливаешь меня и даешь шанс. Спасибо всем, кто быстро отреагировал и предложил свою помощь! Вы – моя опора! Такова жизнь, она беспокойная…Берегите себя, слушайте свой организм, заботьтесь о здоровье и не садитесь за руль, если чувствуете, что не надо!" – поделилась блогерша.

Анна Неплях попала в ДТП / Фото: instagram.com/neplyah

Напомним, недавно певица SHADU попала в ДТП. Ксения Шадурская показала фото с места происшествия и рассказала, как себя чувствует.

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