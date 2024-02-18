Известная украинская блогерша рассекретила, сколько налогов платит и какую сумму тратит на уход

Известная украинская блогерша и певица Даша Майорова поделилась подробностями сколько денег отдает на налоги и назвала сумму, которую тратит на себя.

По словам Даши, она крайне редко отдает деньги на разные процедуры. Так, она посещает салоны красоты, чтобы сделать маникюр, и покупает уходовую косметику. Майорова подытожила, что на себя ежемесячно она тратит около шести тысяч гривен.

"Я делаю ногти: маникюр и педикюр. Это тысячи четыре. Кремчик – тысяча-две. Из процедур больше ничего не делаю. До тысяч шести на все это выходит", –поделилась Даша в интервью "Люкс ФМ".

Даша Майорова / Фото: instagram.com/dashatm19

К тому же 23-летняя блогерша зарегистрирована как ФЛП, поэтому платит несколько видов налога. Даша решила не скрывать цифры, поэтому проверив соответствующие документы, предоставленные ей бухгалтерами, она без сомнений призналась, что из своих доходов отдает 100 тыс грн каждые три месяца.

"Мне ведет бухгалтерию консалтинговая фирма. За четвертый квартал 104 тыс грн единого налога, а единый социальный взнос – 8 тыс грн. В общей сложности 100 тыс грн ежеквартально", - призналась знаменитость.

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