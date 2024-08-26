Известная украинская блогерша рассказала о неизлечимом диагнозе у 3-летнего сына: "Просто не верила"

Популярная украинская блогерша Дария Пазюк, более известная как Баба Даша, рассказала о неизлечимом диагнозе у сына.

Мальчику сейчас три года. В интервью Славе Демину блогерша рассказала, что начала бить тревогу, когда ребенок не разговаривал, не показывал, чего он хочет, не указывал жестами. Наконец, оказалось, что у сына Пазюк сенсорно-моторная алалия. С этим диагнозом, который полностью не излечивается, дети не говорят и не понимают речь.

"У нас сенсорно-моторная алалия. Некоторое время я просто не верила в этот диагноз, я не принимала, я всем говорила, что с моим ребенком все хорошо. Ребенок не реагирует, ты его зовешь, а он не реагирует. Он гудит, не тычет пальчиком, не говорит, что он хочет, на ровном месте он устраивает истерику, может зацикливаться на чем-то одном. Алалия и аутизм похожи, но это не аутизм", — рассказала блогерша.

Младший сын блогерши Бабы Даши / Фото: скриншот с видео

По словам Даши, они с сыном работают со специалистами. Сейчас у мальчика очень большой прогресс в лечении, в частности, недавно он впервые сказал слово "мама". Также звезда Сети отметила, что не будет опускать руки и сделает все возможное, чтобы у ее сына была полноценная жизнь.

"Сейчас у Темы огромный прогресс, потому что мы много чего делаем. Мне пишут: "Как вы справились, как морально, что делали?". Я говорю, что знаю, как сложно, но надо принять. У тебя уже такой ребенок, но он самый лучший, все будет хорошо. Если ты не веришь в своего ребенка, кто будет верить?" – поделилась блогерша.

Напомним, недавно жена певца Виктора Павлика назвала диагноз, из-за которого у их 3-летнего сына задержка речи. Также Екатерина Репяхова рассказала о лечении мальчика.

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