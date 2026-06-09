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Известная украинская блогерша шокировала стоимостью домашних родов и рассказала детали опыта
Инфлюенсер Алена Чаринцева рассказала, сколько стоило рождение ребенка дома и почему эта услуга в Украине может быть дороже, чем за рубежом.
Украинский блогер Алена Чаринцева вызвала активное обсуждение в соцсетях после откровенного интервью о домашних родах и расходах на рождение ребенка.
История инфлюенсерки вызвала волну реакций из-за суммы, которую семья потратила на роды дома. Чаринцева имеет аудиторию более 600 тысяч подписчиков и не скрывает свой опыт материнства. Она сознательно отказалась от классического роддома. Однако финансово это решение не стало легким вариантом. Наоборот — расходы оказались значительными даже для ее семьи, а именно в четыре тысячи евро — это эквивалентно примерно 200 тысячам гривен. Отдельно пришлось оплачивать дополнительных медицинских специалистов, а именно, чтобы вызвать врача, пришлось доплатить еще 20 тысяч г
«Если бы у нас было более развито все, не было бы таких средств. Потому что за рубежом это предоставляется государством. Если ты не в группе риска, ты можешь выбрать рожать дома. От государства тебе предоставляется акушерка», — пояснила блогерша в интервьюСлаве Демину.
По ее словам, ключевая причина высокой стоимости — отсутствие системной поддержки таких родов в Украине. Сам формат требует привлечения частных врачей и дополнительных услуг. В результате бюджет возрастает в разы, даже если речь идет о базовом медицинском сопровождении.
«На родах присутствовали две акушерки, неонатолог из реанимации и фотограф. Также рядом был муж инфлюенсера», — говорится в ее рассказе.
Напомним, недавно Алина Гросу после крещения сына вызвала резонанс из-за «московского попа». В команде отреагировали.