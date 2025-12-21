Известная украинская блогерша тайно мобилизовалась и через два года раскрыла место своей службы

Нати Гресько

Соосновательница и ведущая YouTube-шоу «Ебаут» Нати Гресько впервые публично рассказала о своей службе в рядах Вооруженных сил Украины.

По словам Нати, в ВСУ она присоединилась еще в начале января 2024 года. В проекте «Це ніхто не буде дивитись» блогерша объяснила, почему решила молчать об этом почти два года. Она призналась, что не чувствовала внутреннего ресурса сталкиваться с критикой и обесцениванием со стороны части общества в отношении военных, которые не находятся непосредственно на передовой.

«Я служу с января 2024 года. Получается, в январе будет уже два года. Нигде никогда об этом не говорила, потому что как-то не чувствовала и не видела необходимости в этом. А сейчас решила, что это может полезно сработать на службу. Чувствуется много пренебрежения к людям, которые не держат конкретно оружие в руках, но которые все равно важны. Поэтому не чувствовала достаточно ресурса, чтобы дополнительно еще и читать хейт о себе, что я „как-то неправильно“ присоединилась к Силам обороны», — пояснила Гресько.

Нати Гресько

Нати также сообщила, что недавно перевелась в 28-ю отдельную механизированную бригаду. Именно эту часть она выбрала сознательно, ведь, по ее мнению, бригада недостаточно представлена в информационном пространстве. Теперь Гресько планирует активно использовать свою медийность, чтобы привлекать внимание к потребностям подразделения, привлекать новых людей и усиливать сборы средств.

«Я специально выбрала эту бригаду, потому что она, как мне кажется, несправедливо и недостаточно опытна в медиапространстве», — отметила она.

К слову, все началось после начала полномасштабного вторжения. По словам Нати, она некоторое время работала за рубежом дистанционно в медиасфере. Однако, тогда чувствовала внутренний дискомфорт из-за того, что не проживает этот опыт вместе со страной.

«Решила, что я делаю базу. Через полтора года я вернулась в Украину и поняла, что хотелось бы использовать свои навыки более полезно и направлять их на помощь Украине. На меня еще и сработала рекламная кампания», — поделилась она.

Нати Гресько с отцом

Вернувшись домой, блогерша присоединилась к проекту, связанному с войском, а затем приняла решение пойти на службу. Большую поддержку в этом решении ей оказал отец, который на тот момент сам находился в рядах ВСУ.

Нати Гресько прошла базовую общевойсковую подготовку и начала службу в Киеве. Сейчас она работает над развитием внешней коммуникации 28-й ОМБр. В то же время военную службу Нати сочетает с материнством — она воспитывает 10-летнего сына Марка.