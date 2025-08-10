Известная украинская блогерша ударила парня во время предложения прямо посреди шоу Kalush Orchestra

Симбочка и Kalush Orchestra

Реклама

На концерте Kalush Orchestra произошел громкий инцидент, который набирает обороты в Сети.

Так, на "Свитязь Фест" выступление музыкантов прервал неожиданный курьез. В центре внимания оказалась их новая участница группы, блогерша Симбочка. Дело в том, что прямо во время шоу на сцену выбежал парень и, став на колено, начал делать предложение со словами: "Ты выйдешь за меня?".

Смущенная артистка переспросила, не шутка ли это, но тот заверил, что имеет серьезные намерения. Симбочка пыталась сгладить момент, ведь, похоже, не захотела давать публичный ответ: "Давай мы поговорим об этом... Просто это должно было быть не здесь, не сейчас. Давай я подумаю, хорошо?".

Реклама

Однако романтическая обстановка резко обострилась, когда мужчина после избегания ответа Симбочки выдал фразу о ее экс-женихе, певце Илье Парфенюке: "Если бы здесь стоял Parfeniuk, ты бы долго не думала". После этого блогерша мгновенно несколько раз ударила парня в лицо. Тот попытался объяснить, что это была лишь шутка, но момент уже разлетелся по Сети.

Дата публикации 12:12, 10.08.25 Количество просмотров 10 Блоггерша Симбочка врезала в лицо парню во время предложения на сцене

Видео, которое опубликовала в TikTok юзерка с ником yanchuuuuuukdarinka уже стало набирать как просмотры, так и волну комментариев:

Такое впечатление, будто ее специально пытаются опозорить

Рестлинг с Джоном Симбочкой

Постанова 100%

Я не верю, что эта группа еще недавно была гордостью всей Украины

Потому что не нужно ее драконить. Он знает, что для нее эта тема болезненна и как будто намеренно начинает о нем говорить

Напомним, недавно певец Дмитрий Волканов также спровоцировал громкий скандал после того, как вместе с охраной отогнал агрессивную фанатку от сцены.