Известная украинская блогерша ударила парня во время предложения прямо посреди шоу Kalush Orchestra

Звезда ошарашила своей реакцией на упоминание своего бывшего Парфенюка.

Симбочка и Kalush Orchestra

На концерте Kalush Orchestra произошел громкий инцидент, который набирает обороты в Сети.

Так, на "Свитязь Фест" выступление музыкантов прервал неожиданный курьез. В центре внимания оказалась их новая участница группы, блогерша Симбочка. Дело в том, что прямо во время шоу на сцену выбежал парень и, став на колено, начал делать предложение со словами: "Ты выйдешь за меня?".

Смущенная артистка переспросила, не шутка ли это, но тот заверил, что имеет серьезные намерения. Симбочка пыталась сгладить момент, ведь, похоже, не захотела давать публичный ответ: "Давай мы поговорим об этом... Просто это должно было быть не здесь, не сейчас. Давай я подумаю, хорошо?".

Однако романтическая обстановка резко обострилась, когда мужчина после избегания ответа Симбочки выдал фразу о ее экс-женихе, певце Илье Парфенюке: "Если бы здесь стоял Parfeniuk, ты бы долго не думала". После этого блогерша мгновенно несколько раз ударила парня в лицо. Тот попытался объяснить, что это была лишь шутка, но момент уже разлетелся по Сети.

Видео, которое опубликовала в TikTok юзерка с ником yanchuuuuuukdarinka уже стало набирать как просмотры, так и волну комментариев:

  • Такое впечатление, будто ее специально пытаются опозорить

  • Рестлинг с Джоном Симбочкой

  • Постанова 100%

  • Я не верю, что эта группа еще недавно была гордостью всей Украины

  • Потому что не нужно ее драконить. Он знает, что для нее эта тема болезненна и как будто намеренно начинает о нем говорить

Напомним, недавно певец Дмитрий Волканов также спровоцировал громкий скандал после того, как вместе с охраной отогнал агрессивную фанатку от сцены.

