- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 483
- Время на прочтение
- 2 мин
Известная украинская блогерша ударила парня во время предложения прямо посреди шоу Kalush Orchestra
Звезда ошарашила своей реакцией на упоминание своего бывшего Парфенюка.
На концерте Kalush Orchestra произошел громкий инцидент, который набирает обороты в Сети.
Так, на "Свитязь Фест" выступление музыкантов прервал неожиданный курьез. В центре внимания оказалась их новая участница группы, блогерша Симбочка. Дело в том, что прямо во время шоу на сцену выбежал парень и, став на колено, начал делать предложение со словами: "Ты выйдешь за меня?".
Смущенная артистка переспросила, не шутка ли это, но тот заверил, что имеет серьезные намерения. Симбочка пыталась сгладить момент, ведь, похоже, не захотела давать публичный ответ: "Давай мы поговорим об этом... Просто это должно было быть не здесь, не сейчас. Давай я подумаю, хорошо?".
Однако романтическая обстановка резко обострилась, когда мужчина после избегания ответа Симбочки выдал фразу о ее экс-женихе, певце Илье Парфенюке: "Если бы здесь стоял Parfeniuk, ты бы долго не думала". После этого блогерша мгновенно несколько раз ударила парня в лицо. Тот попытался объяснить, что это была лишь шутка, но момент уже разлетелся по Сети.
Видео, которое опубликовала в TikTok юзерка с ником yanchuuuuuukdarinka уже стало набирать как просмотры, так и волну комментариев:
Такое впечатление, будто ее специально пытаются опозорить
Рестлинг с Джоном Симбочкой
Постанова 100%
Я не верю, что эта группа еще недавно была гордостью всей Украины
Потому что не нужно ее драконить. Он знает, что для нее эта тема болезненна и как будто намеренно начинает о нем говорить
Напомним, недавно певец Дмитрий Волканов также спровоцировал громкий скандал после того, как вместе с охраной отогнал агрессивную фанатку от сцены.