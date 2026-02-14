Известная украинская блогерша в Испании стала жертвой ограбления и шокировала суммой ущерба

Кэнди Суперстар

Известная украинская блогерша-миллионница Кэнди Суперстар, она же Наталья Вуглицкая, стала жертвой наглого ограбления за границей.

Знаменитость сейчас живет в Испании, где арендует виллу. Именно помещение блогеши нагло разграбили, о чем она сообщила в Instagram-stories. Более того, это произошло, когда Кэнди Суперстар была дома, но просто занималась своими делами на первом этаже, а тем временем злоумышленник проник на второй.

"Пока мы вечером сидели на первом этаже и распаковывали посылки, на втором кто-то выносил наши вещи, а мы даже не услышали. Сигнализация не сработала, потому что мы же дома были", - шокировала блогерша.

Кэнди Суперстар говорит, что злоумышленник действовал профессионально. Он срезал проволоку на заборе, поломал шпили на воротах, выжидал, пока откроют окно на проветривание и при этом двигался таким образом, чтобы не попасть на камеры видеонаблюдения.

Наконец, блогерша не сразу поняла, что стала жертвой ограбления, а только на следующий день. К счастью, ценные вещи знаменитость хранила в сейфе, куда грабитель не смог проникнуть, а вот из гардеробной исчезли брендовые вещи на сумму около двух миллионов гривен.

Блогерша обратилась в полицию и написала заявление. Оказалось, что эту виллу, которую арендует знаменитость, грабят не впервые.

"Конечно, мы позвонили в полицию. Правда, приехала она аж под вечер. Полицейские все осмотрели, зафиксировали и сказали на следующий день приехать в участок. А еще услышала краем уха, как они между собой говорили, что нашу виллу уже не впервые грабят", - говорит блогерша.