Известная украинская блогерша впервые объявила о беременности: "Долго держала это в тайне"

Анастасия Маркив

Украинская блогер и актриса Анастасия Маркив сообщила, что ждет ребенка.

О беременности девушка рассказала в своем Instagram. Знаменитость опубликовала фото с тестом, на котором видно две полоски.

"Я — горе-блогер. Никакой интриги, ожидания или "прогревания" аудитории. Долго держала это в тайне, потому что хотела побыть в этом состоянии с семьей. Спрашивайте все, что интересует — отвечу в следующих видео", — написала Маркив.

Недавно блогер рассказала, что обручилась со своим возлюбленным. Беременность влюбленные планировали с начала отношений.

"Мы с начала говорили об этом. Мы знали, что хотим семью. И когда узнали о беременности — были просто на седьмом небе от счастья", — поделилась Настя.

Пост Анастасии Маркив

По словам инфлюенсера, первые недели были "максимально окрыленными", однако позже начался токсикоз. В комментариях к публикации фанаты звезды начали засыпать кумира теплыми словами поздравлений. В частности к Анастасии обратились такие знаменитости как блогер Николас Карма, ведущая Алина Шаманская, журналистка Рамина Эсхакзай и другие.

Анастасия Маркив известна своими юмористическими видео и саркастическими песнями. В Instagram на нее подписаны более 370 тысяч пользователей, а в TikTok — более 2,6 миллиона. Также блогер имеет актерский опыт — в 2021 году она сыграла одну из главных ролей в фильме "Почему я жив?" режиссера Виллена Новака.

