Известная украинская блогерша впервые рассказала о конфликте с Владимиром Остапчуком

Украинская журналистка, блогерша и интервьюер Алина Доротюк впервые за длительное время рассказала о своем публичном конфликте с ведущим Владимиром Остапчуком.

По мнению Алины, на их ссору могла повлиять ее дружба с Еленой Войченко, первой женой Владимира. К тому же она в интервью Доротюк в свое время рассказала скандальные подробности о разводе с шоуменом.

"У меня есть открытый конфликт – хотя я не ссорилась с человеком – с ведущим Владимиром Остапчуком. Не понравилось ему, что я подружилась с его первой экс-женой Еленой Войченко, к которой прекрасно отношусь", – призналась Доротюк у себя на Youtube-канале.

Алина Доротюк / Фото: instagram.com/alina_dorotiuk_

Впрочем, четких объяснений своей позиции Остапчук блогерше не давал. Поэтому она не может понять такого поведения шоумена. И добавила, что была заблокирована у всех трех его жен. В частности, и у нынешней избранницы – Екатерины Полтавской.

"Вова мне ни разу не звонил по телефону. Я все узнавала из его Instagram. И после того, как я была заблокирована его второй женой Кристиной, хотя также прекрасно к ней отношусь. И почему-то я оказалась заблокированной у его уже третьей жены Екатерины. Возможно, надо у Володи об этом спросить", – добавила блогерша.

Владимир Остапчук с женой / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Отметим, что в прошлом Алина Доротюк взяла скандальное интервью у экс-жены Владимира Остапчука Елены Войченко. Ведущий не умолчал об обидах экс-избранницы в его сторону, а также прокомментировал самого интервьюера. Тогда шоумен отметил, что Алина "знает, за какой коварный поступок заблокирована в его Instagram". И не стал публично вдаваться в подробности. Пока конфликт так и не исчерпан.

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