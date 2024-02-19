Известная украинская блогерша впервые стала мамой и показала малыша

Популярная украинская блогерша-миллионница Натали Литвин и ее муж Александр Куровский впервые стали родителями.

О пополнении в семье влюбленные сообщили в Instagram. Первенец супругов появился на свет 18 февраля. Роды Натали прошли в одной из больниц Львова.

Натали Литвин с мужем и сыном / Фото: instagram.com/natalilytvyn

Новоиспеченные родители также оказались не суеверными и уже показала первые фото своего сына. Александр и Натали опубликовали снимки с малышом, которые были сделаны в роддоме.

Муж Натали Литвин с сыном / Фото: instagram.com/natalilytvyn

"Важнейшая встреча нашей жизни", — подписали кадры блогеры.

Натали Литвин впервые стала мамой / Фото: instagram.com/natalilytvyn

Сейчас Натали Литвин восстанавливается после родов и отдыхает. Блогерша пообещала, что вскоре выйдет на связь и обязательно расскажет все о рождении ребенка и первом опыте материнства.

Натали Литвин с мужем и сыном / Фото: instagram.com/natalilytvyn

Сейчас же Литвин и Куровского с пополнением в семье активно поздравляют звездные коллеги.

Поздравляю, молодые родители! Мы очень радуемся за вас! (Саша Бо)

Дождались! Поздравляю в этом мире! (Владимир Остапчук)

Поздравляю! Обнимаю всю семью! Растите здоровые и счастливые! (alyona alyona)

Красивые очень! Мира, радости и перманентного счастья! (Никита Добрынин)

Напомним, недавно блогерша Александра Литвин впервые стала мамой. Знаменитость за границей родила сына и показала его первые фотографии.

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