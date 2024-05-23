Известная украинская блогерша впервые стала мамой и растрогала кадрами с выписки

Украинская блогерша Даша Евтух, известная своими "распаковками", родила первенца.

Сегодня, 23 мая, блогерша известила о пополнении в семье. Звезда Сети родила дочь в Полтаве и уже опубликовала первые кадры с новорожденной и мужем, депутатом Александром Глазовым.

К слову, под стенами родильного дома собрались самые близкие, чтобы поздравить семью. Они подготовили цветы, шарики и пригласили аниматора в костюме зайца. Перед встречей с крохой родные выразили свое безграничное счастье и поздравили с рождением дочери счастливых родителей.

Даша Евтух выписалась из роддома / Фото: instagram.com/dashaevtukh__official

Даша Евтух выписалась из роддома / Фото: instagram.com/dashaevtukh__official

Даша Евтух выписалась из роддома / Фото: instagram.com/dashaevtukh__official

Даша Евтух выписалась из роддома / Фото: instagram.com/dashaevtukh__official

Также новоиспеченная мама поделилась кадрами, как она выходила из роддома, где возлюбленный поздравил ее огромным букетом цветов. К тому же, Александр для всех присутствующих озвучил имя дочери – Фемида.

Даша Евтух выписалась из роддома / Фото: instagram.com/dashaevtukh__official

Даша Евтух выписалась из роддома / Фото: instagram.com/dashaevtukh__official

Даша Евтух выписалась из роддома / Фото: instagram.com/dashaevtukh__official

Даша Евтух выписалась из роддома / Фото: instagram.com/dashaevtukh__official

"Наконец-то этот день настал", - прокомментировали супруги.

Тем временем в комментариях подписчики блогерши поздравили ее с невероятным событием в жизни:

Даша и Саша! Поздравляю Вас с рождением такого ангелочка! Маленькой дочери здоровья и спокойных ночей!

Даш! Поздравляю с дочкой! Пусть растет здоровенькая и счастливая!

Наши поздравления с рождением дочери. Малыши счастливого детства под мирным небом Украины

Пусть ваша дочь живет здоровая в свободной сильной независимой Украине, не зная войны и звука сирен!

Напомним, недавно беременная первенцем ведущая Иванна Онуфрийчук рассказала об особом празднике в ее семье и показала свекровь.

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