Известная украинская блогерша выходит замуж: ее бойфренд потратил на предложение более, чем миллион гривен

Блогерша уже похвасталась роскошным обручальным кольцом.
Известная украинская блогерша-миллионница Candy Superstar выходит замуж.
Радостной новостью звезда Сети поделилась в своем Instagram. Блогерша показала, как возлюбленный Егор, с которым она находится в отношениях уже более пяти лет, сделал предложение ей.
Избранник Candy Superstar держал свои планы в тайне, о предложении знали только самые близкие друзья. Мужчина украсил локацию красными розами, количество которых было пять тысяч, а также гелевыми шариками в виде сердец. На предложение руки и сердца возлюбленного блогерша ответила согласием.
"Я сказала да! Теперь я — невеста, пишу и до сих пор не могу поверить", — прокомментировала Candy Superstar.
Кстати, как оказалось, на предложение бойфренд блогерши потратил более, чем миллион гривен. Только само обручальное кольцо с 30 бриллиантами от Cartier, которое выбрал мужчина, стоит на официальном сайте от 21 тысяч долларов до 40 тысяч долларов.
Влюбленные уже планируют свадьбу. Однако какой именно она будет - парочка держит в тайне.
Напомним, недавно блогерша Даша Квиткова откровенно рассказала о личной жизни после развода. Знаменитость призналась, находится ли она сейчас в отношениях.
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