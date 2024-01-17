Известная украинская блогерша выходит замуж: ее бойфренд потратил на предложение более, чем миллион гривен

Известная украинская блогерша-миллионница Candy Superstar выходит замуж.

Радостной новостью звезда Сети поделилась в своем Instagram. Блогерша показала, как возлюбленный Егор, с которым она находится в отношениях уже более пяти лет, сделал предложение ей.

Candy Superstar выходит замуж

Избранник Candy Superstar держал свои планы в тайне, о предложении знали только самые близкие друзья. Мужчина украсил локацию красными розами, количество которых было пять тысяч, а также гелевыми шариками в виде сердец. На предложение руки и сердца возлюбленного блогерша ответила согласием.

Candy Superstar выходит замуж

"Я сказала да! Теперь я — невеста, пишу и до сих пор не могу поверить", — прокомментировала Candy Superstar.

Candy Superstar выходит замуж

Кстати, как оказалось, на предложение бойфренд блогерши потратил более, чем миллион гривен. Только само обручальное кольцо с 30 бриллиантами от Cartier, которое выбрал мужчина, стоит на официальном сайте от 21 тысяч долларов до 40 тысяч долларов.

Candy Superstar выходит замуж

Влюбленные уже планируют свадьбу. Однако какой именно она будет - парочка держит в тайне.

Напомним, недавно блогерша Даша Квиткова откровенно рассказала о личной жизни после развода. Знаменитость призналась, находится ли она сейчас в отношениях.

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