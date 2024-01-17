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Известная украинская блогерша выходит замуж: ее бойфренд потратил на предложение более, чем миллион гривен

Известная украинская блогерша выходит замуж: ее бойфренд потратил на предложение более, чем миллион гривен

Candy Superstar выходит замуж

Блогерша уже похвасталась роскошным обручальным кольцом.

Известная украинская блогерша-миллионница Candy Superstar выходит замуж.

Радостной новостью звезда Сети поделилась в своем Instagram. Блогерша показала, как возлюбленный Егор, с которым она находится в отношениях уже более пяти лет, сделал предложение ей.

Candy Superstar выходит замуж / ©
Candy Superstar выходит замуж

Избранник Candy Superstar держал свои планы в тайне, о предложении знали только самые близкие друзья. Мужчина украсил локацию красными розами, количество которых было пять тысяч, а также гелевыми шариками в виде сердец. На предложение руки и сердца возлюбленного блогерша ответила согласием.

Candy Superstar выходит замуж / ©
Candy Superstar выходит замуж

"Я сказала да! Теперь я — невеста, пишу и до сих пор не могу поверить", — прокомментировала Candy Superstar.

Candy Superstar выходит замуж / ©
Candy Superstar выходит замуж

Кстати, как оказалось, на предложение бойфренд блогерши потратил более, чем миллион гривен. Только само обручальное кольцо с 30 бриллиантами от Cartier, которое выбрал мужчина, стоит на официальном сайте от 21 тысяч долларов до 40 тысяч долларов.

Candy Superstar выходит замуж / ©
Candy Superstar выходит замуж

Влюбленные уже планируют свадьбу. Однако какой именно она будет - парочка держит в тайне.

Напомним, недавно блогерша Даша Квиткова откровенно рассказала о личной жизни после развода. Знаменитость призналась, находится ли она сейчас в отношениях.

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