Известная украинская блогерша высказалась о романе с военным и за какую черту он ее полюбил

Рамина Эсхакзай с избранником / © instagram.com/raminalalala

Реклама

Украинская ведущая и блогер Рамина Эсхакзай поделилась редкими подробностями отношений со своим бойфрендом-военным, который имеет звание Героя Украины.

Как известно, пара вместе уже больше года. Впрочем, имя и лицо своего избранника Рамина не разглашает из соображений безопасности, ведь он является командиром на фронте. В новом интервью для Cosmopolitan Украина она рассказала, что именно объединяет их в отношениях.

По словам блогера, они гармонично дополняют друг друга различными чертами характера. В частности, ее партнер ценит в ней силу, амбициозность и трудолюбие. Эсхакзай предполагает, что соответствующий пример заложила в сознании военного именно его мама.

Реклама

«Мы иронично шутим, что я вдохновляю его своей красотой и женской энергией, а он проявляет мужество на войне. Он полностью принимает мой трудоголизм и силу. Ему всегда импонировали женщины, которые стремятся к успеху и имеют собственные амбиции — возможно, потому, что он сам вырос рядом с очень сильной матерью. Ему никогда не было интересно с теми, кто не стремится реализовать себя в жизни», — утверждает ведущая.

Рамина Эсхакзай / © instagram.com/raminalalala

Блогерша также добавила, что в их отношениях важно взаимное развитие и поддержка. В то же время Рамина говорит, что при любых условиях чувствует себя рядом с избранником спокойно и безопасно.

«Сегодня это отношения, в которых мы оба имеем пространство для развития. Рядом с ним я чувствую себя максимально безопасно независимо от того, где мы находимся: в Киеве или в Харьковской или Донецкой областях. С этим человеком я чувствую настоящее спокойствие», — добавила она.

Напомним, недавно актриса Наталья Денисенко вышла на публику со своим возлюбленным Юрием Савранским. Парочка в дерзких «голых» нарядах завоевала внимание поклонников.