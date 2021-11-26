Известная украинская группа Artik & Asti нашла новую солистку: "Готовим выпустить песню"

Анна Дзюба покинула коллектив.

Известная украинская группа Artik & Asti нашла новую солистку.

В начале ноября стало известно, что Анна Дзюба покинула коллектив. Впрочем, продюсер Артем Умрыхин заверил фанатов, что группа не прекратит свое существование. К слову, создатель Artik&Asti нашел новую солистку. Радостной новостью Артём поделился с You-Tube-каналом POPCAKE.

Artik & Asti / instagram.com/artik

"Ну… Практически уже нашли. Знаете, я не успел даже объявить никаких кастингов. Мне более трех тысяч претенденток прислали сообщения, видео, аудиозаписи. Я даже это все полностью не слушал. Тем не менее, так сложилась судьба, что практически сразу я заметил девочку. Мне очень понравилось. Мы встретились, пообщались", – поделился артист.

Артём Умрыхин нашел замену Анне Дзюбе / instagram.com/artik

Впрочем, пока Артём не рассекречивает имени новой солистки. Хотя он отметил, что в ближайшее время это сделает.

Также артист сообщил, что они готовят к выпуску новую песню. Кроме этого, у них запланированы новогодние концерты.

Отметим, что группа Artik & Asti была создана в 2010 году. Понимая, что в Украине вряд ли получится соперничать с мастодонтами поп-хип-хопа, Artik & Asti предлагают свои треки за границу.

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