Известная украинская группа эмоционально перепел хит "Океана Эльзы" и просто довела до мурашек

Популярная украинская группа Ziferblat, которая участвовала в нацотборе на "Евровидение-2024", покорила эмоциональным кавером на хит "Океана Эльзы".

Коллектив перепел трек "Друг". В частности, Ziferblat сделал кавер на песню "Океана Эльзы" в рамках проекта певицы Тины Кароль "Дом звукозаписи" ("ДЗЗ"). Участники коллектива записали трек вживую с первого дубля под аккомпанирование академического симфонического оркестра Украинского радио под руководством Владимира Шейко, к которому дополнительно присоединились 15 струнных музыкантов.

Солист группы Ziferblat

Группа Ziferblat очень благодарна Кароль за такую возможность. Коллективу представился случай сделать кавер на популярный хит и поэкспериментировать со звучанием.

"Нашу работу в проекте "ДЗЗ" можно очертить одним словом — возможности! Нам был предоставлен в подчинение струнный ансамбль, разрешено экспериментировать с песней группы, на творчестве которой мы выросли. Это невероятная радость, за которую мы благодарны Тине и ее команде", — говорят участники группы.

Группа Ziferblat и Тина Кароль

На проекте Тина Кароль вместе с артистами готовит не только кавер избранной композиции, но и раскрывает историю ее создания. В частности, артистка пообщалась с лидером "Океана Эльзы" Святославом Вакарчуком, экс-гитаристом Павлом Гудимовым, барабанщиком Денисом Глининым, бывшим бас-гитаристом Юрием Хусточкой и гитаристом Денисом Дудко.

В частности, Вакарчук поделился историей создания композиции. Песню артист готовил довольно долго. У композиции, конечно, есть и личный подтекст, однако певец отмечает, что композиция стала гораздо шире, чем его собственные переживания.

Тина Кароль и Святослав Вакарчук

"Я прочитал книгу "Хагакур. Путь самурая" и меня поразила история, точнее правило, что настоящий самурай никогда не должен показать никому, что он любит. На ситуацию современных отношений - это классическая история, когда ты дружишь с девушкой и тебе она очень нравится. Ты боишься признаться в этом и потерять ее, даже, как друга. В песне, безусловно, есть личный подтекст, но она стала шире, чем мое личное переживание. "Хочу тебе, хоч й на мить, але й нехай". Эта конечная фраза, когда ты говоришь "хочу тебя", она и есть суть всей песни, когда ты в конце концов сублимируешь все свои стремления, энергии, эмоции и ты говоришь "будет, что будет", - делится Вакарчук.

Напомним, между тем певица Надя Дорофеева представила первый первый полноформатный альбом. Артистка также выпустила новый трек "Колискова 2022", которым просто довела до слез.

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