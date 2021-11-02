Известная украинская группа распалась после 10 лет своего существования

Из коллектива Artik&Asti ушла солистка.

Известная украинская группа Artik & Asti объявила о завершении творческой карьеры.

Печальное для поклонников известие сообщил продюсер и создатель группы Артем Умрыхин, более известный под псевдонимом Artik. Он рассказал, что уйти из группы решила его солистка Анна Дзюба.

"Ни для кого не секрет, что в этом году группе Artik & Asti исполняется 10 лет. 10 лет с момента, как я нашел Аню и создал группу Artik & Asti. За эти 10 лет Аня превратилась из маленькой девочки в роскошную женщину и артиста! Сегодняшний день, наверное, для многих станет грустным, а для некоторых наоборот радостным. С сегодняшнего дня наши пути расходятся и каждый идет своей дорогой", — сообщил Умрыхин.

Artik & Asti в начале карьеры / instagram.com/artik

Почему Дзюба приняла решение уйти из группы, неизвестно. Продюсер отметил, что, вероятно, артистка продолжит сольную карьеру, а он продолжит писать песни и искать новые таланты.

Artik & Asti в начале карьеры / instagram.com/artik

"Хочу выразить благодарность Ане, вместе мы прошли долгий, невероятно интересный и важный путь! Теперь у каждого будет своя дорога, а группа Artik & Asti продолжает свою деятельность, но уже в обновленном составе. В каком?! Скоро расскажу!" – заинтриговал Умрыхин.

Отметим, что группа Artik & Asti была создана в 2010 году. Понимая, что в Украине вряд ли получится соперничать с мастодонтами поп-хип-хопа, Artik & Asti предлагают свои треки за границу. В 2014 году песни группы берут в ротацию российские радиостанции. И они, в свой страх и риск, переезжают туда.

Дальше события развиваются стремительно. Artik&Asti один за другим выпускают альбомы, а их песни разрывают музыкальные чарты. Артисты активно гастролируют, не забывая, конечно, и об Украине. Самые популярные треки дуэта: "Неделимы", "Грустный дэнс", "Девочка танцуй", "Истеричка", "Она не я" и многие другие.

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