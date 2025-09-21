Известная украинская группа заинтриговала возвращением на нацотбор: "С Джамалой мы разговаривали"

Группа KAZKA / © пресс-служба группы KAZKA

Известная украинская группа KAZKA заинтриговала возвращением на Национальный отбор на международный песенный конкурс "Евровидение".

Коллектив уже дважды пробовал свои силы в нацотборе, но ему не удавалось завоевать первое место. А сейчас же KAZKA решительно настроена в третий раз побороться за право представлять Украину на "Евровидении". Как рассказала солистка группы Александра Зарицкая изданию "Музвар", они с коллегами сейчас работают над конкурсной песней, которой еще нет. Если до конца подачи заявок на участие в нацотборе у KAZKA появится достойная композиция, то группа попробует свои силы в третий раз.

"Часы очень тикают в плане до конца подачи заявки. С Джамалой мы разговаривали по телефону долго. Если мы успеем найти песню, потому что песни нет еще, если мы на самом деле найдем песню, которая будет мне нравиться и я пойму, что это претендент на победу точно, то все возможно. Если нет, то вы сами поймете. Если 27 октября нашей песни нет, значит, мы профукали, потому что сейчас мы очень плодотворно ищем эту песню", - комментирует Александра Зарицкая.

Отметим, группа KAZKA дважды пыталась завоевать право представлять Украину на "Евровидении". Впервые коллектив выступил на нацотборе в 2018 году. Группа исполнила песню "Дива" в полуфинале, но заняла шестое место и не попала в финал. Второй раз KAZKA приняла участие в нацотборе в 2019 году. Тогда песня Apart принесла коллективу уже в финале третье место.

Напомним, недавно юморист Василий Байдак заговорил об участии в нацотборе в составе группы Badstreet Boys. Коллектив в прошлом году пытался попасть на конкурс, но тогдашний продюсер Тина Кароль отказала.