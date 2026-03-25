Известная украинская модель отказалась от съемок в сериале от Netflix и удивила причиной

Екатерина Билык

Известная украинская модель, инфлюенсер и финалистка конкурсов красоты Екатерина Билык удивилась, как отказалась от съемок в провокационном сериале от стриминговой платформы Netflix.

Знаменитость говорит, что речь шла о масштабном проекте. Сериал должен был сниматься в нескольких европейских странах - в частности в Чехии, Польше и Словакии. Сюжет был построен вокруг образа женщины из Восточной Европы и предусматривал роскошную, но противоречивую жизнь персонажей.

"Меня рассматривали на одну из ролей. У меня был звонок с режиссером, обсуждение концепции. Но сам сценарий и подача образа не совпадали с моими ценностями", - отметила Билык YouTube-каналу "Телеканал D1".

Екатерина Билык

Проект позиционировался как громкая история о "восточноевропейской элите" с элементами криминала, роскоши и провокационного стиля жизни. В то же время, по словам Екатерины, образ женщины в сериале был подан однобоко и стереотипно.

"Я не хочу поддерживать или популяризировать образ, который искажает реальность об украинках и женщинах из Восточной Европы в целом. У меня другое видение - сильная, умная, самостоятельная женщина", - подчеркнула она.

Напомним, тем временем другая украинская модель Юлия Ратнер снялась в фильме "Кутюр", где одну из главных ролей воплотила голливудская актриса Аджелина Джоли. В ленте вспомнили о Киеве и Запорожье и не обошли тему войны.