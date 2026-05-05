Известная украинская модель "отшила" Джейсона Деруло из-за сотрудничества с РФ и выдвинула ему свои условия

Екатерина Билык

Украинская модель и блогер Екатерина Билык отказала американскому попартисту Джейсону Деруло в сотрудничестве из-за его концертов в России и предложила альтернативу в поддержку Украины.

История началась с обычного запроса от команды артиста. Они обратились к инфлюенсерке с идеей записать короткое видео для Instagram и TikTok под новый трек певца. Формат — популярный transition-контент, который быстро набирает просмотры. В ответ обещали репост в сторис, активность под постом и прирост аудитории. Учитывая десятки миллионов подписчиков артиста, такое сотрудничество могло бы существенно усилить узнаваемость украинки. Но все пошло не по типичному сценарию.

«Я украинка, живу в Украине и как публичный человек не могу участвовать в коллаборациях, которые могут быть негативно восприняты украинской аудиторией», — объяснила свою позицию Екатерина.

Чат Екатерины Билык с Джейсоном Деруло

Причиной стали выступления артиста в России уже после начала полномасштабной войны. В медиа неоднократно появлялась информация о его концертах в Москве и Санкт-Петербурге, что вызвало волну критики среди украинцев. Именно этот контекст, по словам Билык, и стал определяющим.

«Я была бы рада рассмотреть коллаборационное видео, если он будет открыт к тому, чтобы записать видео в поддержку Украины. В таком случае этот месседж был бы содержательным, уважительным и уместным для меня и моей аудитории», — добавила она.

