Известная украинская модель попала в ДТП: водитель-виновник аварии скрылся с места происшествия

Екатерина Билык

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Украинская модель и инфлюенсер Екатерина Билык попала в дорожно-транспортное происшествие.

По словам участников ДТП, водитель автомобиля совершил опасный маневр, подрезал машину и создал аварийную ситуацию. После этого он не остановился и покинул место происшествия. В настоящее время его разыскивает Национальная полиция Украины.

Благодаря быстрой реакции водителя автомобиля, в котором находилась Екатерина, удалось избежать тяжелых последствий. Екатерина Билык выразила искреннюю благодарность Национальной полиции за оперативную реакцию и поддержку, а также тем, кто сразу пришел ей на помощь.

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Екатерина Билык

«В такие моменты особенно остро понимаешь, что самое ценное — это человеческая жизнь. Машину можно отремонтировать, материальные вещи можно восстановить, но жизнь и здоровье людей бесценны. Я безгранично благодарна водителю, который не растерялся и сделал все возможное, чтобы избежать трагедии. Спасибо каждому, кто был рядом в эти минуты. Именно в таких ситуациях больше всего чувствуешь силу человечности, неравнодушия и взаимной поддержки», — отметила Екатерина Билык.

Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители. Продолжается следствие и поиск виновника ДТП.

Напомним, недавно блогер и фитнес-тренер Сергей Данилец попал в жуткую аварию вместе с 5-летним сыном. Спортсмен вышел на связь после ДТП и раскрыл, что произошло.

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