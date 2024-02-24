Известная украинская модель продает апартаменты в Нью-Йорке за более чем 50 млн грн – фото

Известная украинская модель Алина Байкова выставила на продажу квартиру в элитном районе Нью-Йорка.

Так, знаменитость в своем фотоблоге напомнила, что уже третий раз пытается продать свои апартаменты в Гринвич-Виллидж, которые приобрела в 2016 году. Недвижимость имеет спальню, ванную комнату и просторную светлую гостиную. К слову, в доме есть собственный сад, прачечная, кладовая и терраса на крыше. За квартиру 35-летняя модель хочет получить 1,37 млн долларов, хотя в прошлом году цена составила 1,5 млн долларов. А еще раньше в 2019-м Байкова впервые продавала квартиру за 1,3 млн долларов.

Алина Байкова продает жилье в Нью-Йорке. Фото: Douglas Elliman

Алина Байкова продает жилье в Нью-Йорке. Фото: Douglas Elliman

Поговаривают, что Алина продает свои апартаменты из-за утраченных рабочих модельных контрактов после того, как на множестве светских мероприятий за рубежом выразила свою четкую проукраинскую позицию. К тому же модель неоднократно отмечала, что она никогда не изменит Украине и не будет молчать о войне ради выгоды.

Алина Байкова продает жилье в Нью-Йорке. Фото: Douglas Elliman

Алина Байкова продает жилье в Нью-Йорке. Фото: Douglas Elliman

Напомним, недавно о продаже имущества рассказала Даша Квиткова. Блогерша продает дом, приобретенный еще в браке с Никитой Добрыниным, и назвала новую сумму, которую также снизила.

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