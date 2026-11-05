Известная украинская модель впервые рассказала о пережитом насилии в подростковом возрасте

Екатерина Билык

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Украинская модель и инфлюэнсер Екатерина Билык поделилась личной историей, которая едва не изменила ее будущее.

К Международному дню противодействия насилию и буллингу в учебных заведениях, который ежегодно отмечается в первый четверг ноября, она рассказала о жестоком избиении группой девушек, страхе возвращения в школу и роли матери, благодаря поддержке которой смогла продолжить учебу.

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Эта история произошла летом, когда Екатерина только что окончила девятый класс. На тот момент она даже не могла представить, что обычная подростковая ссора с лучшей подругой будет иметь столь серьезные последствия.

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«У меня была лучшая подруга, с которой мы поссорились из-за какой-то совершенно незначительной мелочи. Прошла неделя или две, и однажды я пришла на стадион, где встретила ее вместе с 20 другими девушками. Они были значительно старше меня, некоторые уже закончили одиннадцатый класс. Они набросились на меня и сильно избили. Я не понимала, как человек, которого еще совсем недавно считала своей лучшей подругой, мог принять участие в таком», — вспоминает Екатерина.

Екатерина Билык

По ее словам, самым тяжелым последствием нападения оказалась не только физическая боль, но и ощущение постоянной опасности, которое осталось после пережитого. Впереди был десятый класс, однако сама мысль о возвращении в школу вызвала у девушки сильный страх. Она боялась снова встретить нападавших, столкнуться с унижением или повторным насилием.

«Я настолько боялась возвращаться в школу, что была готова поступить куда угодно — в профессионально-техническое училище, педагогический колледж, любое другое учебное заведение. Мне было безразлично, куда именно, главное — больше не оказаться рядом с этими людьми. Я действительно думала, что меня могут снова избить. В пятнадцать лет этот страх казался сильнее любых мечтаний или планов на будущее», — признается модель.

Екатерина вспоминает, что тогда фактически была готова изменить свою образовательную траекторию не из-за отсутствия способностей или желания учиться, а исключительно из-за страха за собственную безопасность.

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Екатерина Билык

«Когда тебя обижает незнакомый человек — это страшно. Но когда в этом участвует твоя лучшая подруга, это еще и разрушает доверие. В таком возрасте ты только учишься понимать людей, дружить, выстраивать отношения. И вдруг оказываешься в ситуации, когда человек, которого ты считал близким, становится частью толпы, причиняющей тебе боль», — делится модель.

Екатерина хочет обратить внимание на детей, которые сегодня переживают подобные ситуации, но не всегда могут рассказать о них взрослым. По ее убеждению, ответственность за противодействие буллингу нельзя возлагать исключительно на пострадавших от него детей. Важную роль играют родители, педагоги и все взрослые, от которых зависит создание безопасной среды.

«Мне повезло, что рядом была мама, которая поддержала меня в тот момент. Но я понимаю, что не у каждого ребенка есть такая поддержка. И мне очень хочется, чтобы взрослые не оставляли детей один на один с насилием. Чтобы ребенку не приходилось выбирать между собственной безопасностью и образованием, между страхом и мечтами», — говорит модель.

Екатерина Билык

По ее мнению, нежелание ребенка посещать школу, резкие изменения поведения, замкнутость или просьба перевести его в другое учебное заведение нельзя автоматически списывать на подростковые капризы.

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«Я хочу обратиться, прежде всего, к родителям. Если ваш ребенок вдруг категорически не хочет идти в школу, не спешите винить его в лености или нежелании учиться. Попытайтесь понять, что за этим стоит. Иногда ребенок не говорит о насилии не потому, что ничего не происходит, а потому, что ему страшно. Он может бояться мести, порицания или просто не верить, что взрослые способны его защитить», — отметила модель.

В то же время, Екатерина подчеркивает, что поддержка не должна ограничиваться словами. Ребенку важно знать, что взрослые готовы выслушать его, серьезно отнестись к угрозе и принять необходимые меры для его безопасности.

Напомним, недавно Екатерина Билык рассказала о неприятном опыте на конкурсе красоты. Модель шокировала, как ей угрожали тюрьмой и как она бежала в Украину.

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