Известная украинская певица беременна первенцем и показала фото с округлым животиком

Финалистка проекта "Голос країни-12" и солистка группы SESTRA Инесса Грицаенко, которая недавно вышла замуж, сообщила о беременности.

Так, исполнительница с мужем ожидает рождения первенца. Радостное известие Инесса сообщила в интервью insider.ua. Артистка говорит, что пополнение в семье она планировала давно, так что увидеть положительный тест на беременность для них с возлюбленным было невероятным счастьем. Также для глянца Грицаенко с заметно округлым животиком попозировала со своей коллегой из группы SESTRA.

"О беременности я начала подозревать, когда не могла налюбоваться собой в зеркале. Я чувствовала себя полной сил и энергии! Мы планировали пополнение в семье, поэтому когда увидели две полоски на тесте – плакала от счастья и благодарила Бога и ребенка за то, что выбрал именно нас своими родителями", — поделилась Инесса.

Инесса Грицаенко беременна / Фото: Insider

Звезда делится, что первые два триместра беременности были нелегкими, но благодаря поддержке мужа все прошло хорошо. Сейчас она постепенно готовится к новому статусу, но в то же время не планирует бросать карьеру певицы.

"Этот период делится для меня на два этапа: самое тяжелое и прекрасное. Сложным был конечно первый триместр, потому что у меня был сильный токсикоз. Было сложно быть жизнеспособной, работать в кадре. Мне кажется, что беременность – это испытание также и для мужа, потому что без него в этом периоде просто невозможно! И я благодарна своему мужу, что он максимально меня поддерживал и заботился о нас. Самое прекрасное, конечно, уже со второго триместра: ты впервые чуствуешь движения своего ребенка, его потребности. Это до слез", - растрогала певица.

Инесса Грицаенко беременна / Фото: Insider

Более того, группа SESTRA также сообщила о кардинальных изменениях. Их творческая деятельность заканчивается. Однако после распада Инесса и ее коллега Алина продолжают дружбу и будут развивать сольные карьеры: "У всего есть свое начало и у всего есть свой конец, все циклично. За два года мы создали 25 песен, в каждую из которых вложили свою душу, поделились самыми искренними чувствами и переживаниями. Наши роли в жизни изменились и теперь у каждой есть своя история".

Напомним, недавно певец Дмитрий Монатик сообщил о рождении третьего сына и впервые показал его.

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