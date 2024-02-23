Известная украинская певица хотела прыгнуть с 15-го этажа

Украинская певица Юлия Лущинская, получившая популярность после выхода трека "Танцюю гопака" призналась, что эта песня чуть не довела ее до суицида.

В своем Instagram артистка рассказала, что после премьеры композиции на нее вылилось немало хейта, которого она не ожидала. Лущинской было трудно справиться со всем негативом и критикой, которые летели в ее адрес:

"Моя жизнь поделилась на до и после 10.03.2023. День, когда вышла песня "Гопак"… Я всегда была открыта к людям, всегда меня мама с папой учили всем помогать, быть хорошей, видеть в людях только лучшие качества, не осуждать, относиться с пониманием и уважением… И я так всегда делала… Но… В тот день, я поняла, насколько может быть жесток мир и люди… Меня преследовали, мне угрожали, меня хотели убить. Когда узнавали, начинали насмехаться и выкрикивать оскорбительные слова, даже в ТЦ", — ошеломила артистка.

Юлия Лущинская хотела совершить суицид / Фото: instagram.com/julia_lushchinska

Юлия призналась, что чувствовала себя незащищенной, боялась выйти из дома, не знала, как продолжить доверять людям, выступать перед зрителями:

"Я была настолько растеряна и забита, что в один день я закрылась в темной комнате. Ночь, я снова несколько часов рыдала от боли в который раз. А потом подошла к окну 15 этажа. И начала думать: "зачем я живу?" "а что я уже успела сделать?" "а как отреагирует мама когда меня не станет?", "а будет ли скучать сестра?", я открыла окно…" — вспомнила ту жуткую ночь Лущинская.

Юлия Лущинская хотела совершить суицид / Фото: instagram.com/julia_lushchinska

Артистка поделилась, что ей оставалось сделать только один шаг. Но вдруг ее что-то остановило. Как призналась Юлия, она не помнит, как это произошло, только помнит, что оказалась на полу.

"Через несколько дней я узнала, что беременна. Больше не было у меня таких мыслей. Потому что я не в праве лишать жизни другого маленького ни в чем невинного ребенка. Меня спас мой ребенок, потому что еще несколько таких ночей и я бы не смогла удержать свое желание не жить. Но я продолжала очень много плакать... я выла.. я кричала от боли. Когда этого никто не видел. И извинялась перед своим же ребенком из-за того, что я нервничаю. Просила ее не покидать меня и она сильная...держалась за маму до 42 недели", — рассказала Лущинская.

Певица поделилась, что с тех пор прошла большой путь трансформации и не перестала верить в людей и любить их.

Напомним, что в средние декабря 2023 года Юлия Лущинская и ее муж впервые стали родителями. Артистка родила дочь.

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