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Известная украинская певица хотела прыгнуть с 15-го этажа

Известная украинская певица хотела прыгнуть с 15-го этажа

Известная украинская певица хотела прыгнуть с 15-го этажа

Юлия Лущинская

Юлия Лущинская поделилась, почему хотела совершить суицид.

Украинская певица Юлия Лущинская, получившая популярность после выхода трека "Танцюю гопака" призналась, что эта песня чуть не довела ее до суицида.

В своем Instagram артистка рассказала, что после премьеры композиции на нее вылилось немало хейта, которого она не ожидала. Лущинской было трудно справиться со всем негативом и критикой, которые летели в ее адрес:

"Моя жизнь поделилась на до и после 10.03.2023. День, когда вышла песня "Гопак"… Я всегда была открыта к людям, всегда меня мама с папой учили всем помогать, быть хорошей, видеть в людях только лучшие качества, не осуждать, относиться с пониманием и уважением… И я так всегда делала… Но… В тот день, я поняла, насколько может быть жесток мир и люди… Меня преследовали, мне угрожали, меня хотели убить. Когда узнавали,  начинали насмехаться и выкрикивать оскорбительные слова, даже в ТЦ", — ошеломила артистка.

Юлия Лущинская хотела совершить суицид / © instagram.com/julia_lushchinska
Юлия Лущинская хотела совершить суицид / Фото: instagram.com/julia_lushchinska

Юлия призналась, что чувствовала себя незащищенной, боялась выйти из дома, не знала, как продолжить доверять людям, выступать перед зрителями:

"Я была настолько растеряна и забита, что в один день я закрылась в темной комнате. Ночь, я снова несколько часов рыдала от боли в который раз. А потом подошла к окну 15 этажа. И начала думать: "зачем я живу?" "а что я уже успела сделать?" "а как отреагирует мама когда меня не станет?", "а будет ли скучать сестра?", я открыла окно…" — вспомнила ту жуткую ночь Лущинская.

Юлия Лущинская хотела совершить суицид / © instagram.com/julia_lushchinska
Юлия Лущинская хотела совершить суицид / Фото: instagram.com/julia_lushchinska

Артистка поделилась, что ей оставалось сделать только один шаг. Но вдруг ее что-то остановило. Как призналась Юлия, она не помнит, как это произошло, только помнит, что оказалась на полу.

"Через несколько дней я узнала, что беременна. Больше не было у меня таких мыслей. Потому что я не в праве лишать жизни другого маленького ни в чем невинного ребенка. Меня спас мой ребенок, потому что еще несколько таких ночей и я бы не смогла удержать свое желание не жить. Но я продолжала очень много плакать... я выла.. я кричала от боли. Когда этого никто не видел. И извинялась перед своим же ребенком из-за того, что я нервничаю. Просила ее не покидать меня и она сильная...держалась за маму до 42 недели", — рассказала Лущинская.

Певица поделилась, что с тех пор прошла большой путь трансформации и не перестала верить в людей и любить их.

Напомним, что в средние декабря 2023 года Юлия Лущинская и ее муж впервые стали родителями. Артистка родила дочь.

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