Известная украинская певица KOLA показала, как ее 64-летняя мама впервые набила загадочное тату

Украинская певица Анастасия Прудиус, более известная как KOLA, показала, какую татуировку набила 64-летняя мама.

В своем фотоблоге артистка призналась, что ее самый родной человек в зрелом возрасте отважился на достаточно объемную татуировку. Для нее мама Насти выбрала руку. На довольно заметном месте теперь у нее виднеется надпись "Моя частота 528 Гц".

Очевидно новой татуировке мама артистки придала особого смысла. Поскольку, по словам некоторых специалистов, колебания с этой частотой очень хорошо влияют на организм. В частности, в духовных практиках это способствует омоложению, чистоте мышления, развитию таланта, возвращает энергию и усиливает интуицию. 528 Гц также называют "частотой любви".

Певица KOLA показала новую татуировку 64-летней мамы

Артистка удивилась такому решению мамы. Впрочем, именно Настя и помогла найти ей тату-мастера. Кстати, в этом им поспособствовал продюсер проектов "Голос країни" и "Танці з зірками" Владимир Завадюк.

Напомним, недавно своей татуировкой на пол спины поразила певица из группы "KAZKA". Солистка Александра Зарицкая 5 часов провела в тату-салоне, чтобы оставить себе на всю жизнь цветное изображение с особыми смыслами.

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