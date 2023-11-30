Известная украинская певица KOLA удивила признанием, почему Меладзе не брался ее продюсировать

Известная украинская певица Анастасия Прудиус, более узнаваемая как KOLA, недавно показавшаяся со слезами на глазах, рассказала, какие аргументы ей привел композитор и продюсер Константин Меладзе во время отказа в сотрудничестве.

Исполнительница вспомнила, как в свое время попала на телевизионное талант-шоу "Украина слезам не верит", продюсером которого был Константин Меладзе. Тогда ей удалось пройти в тридцатку лучших. Впрочем, дальше у Насти не сложилось. По ее словам, композитор даже обосновал свое решение. Так, для Меладзе молодая артистка оказалась слишком юной и не подготовленной к жесткому шоубизнесу. Поэтому он лишил ее возможности бороться за победу в шоу.

KOLA | Фото: MUZVAR

"Я была в "Украина слезам не верит" в тридцатке. Я жила в том доме. И он меня не взял. Сказал: "Очень юная. Она очень чистая. Я не могу. Она еще очень не подготовленая девочка", - поделилась хитмейкер в интервью Маше Ефросининой.

Однако сама KOLA отметила, что она бы не смогла идти по головам конкурсантов. Потому что считает, что на тот момент ей очень не хватало напористости, чтобы бороться за победу в подобных шоу с жесткой конкуренцией.

Напомним, 31-летняя KOLA тайно вышла замуж в Праге. И только недавно артистка поделилась подробностями о старшем на 13 лет муже и показала их фото.

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