Известная украинская певица, которая в РФ восхваляла окупантов, внезапно оправдалась на украинском

Яна Соломко объяснила, как так получилось, что после начала полномасштабной войны она продолжила работать в России.

Финалистка проекта "Холостяк-1" с Максом Чмерковским, певица Яна Соломко неожиданно оправдалась из-за того, что во время полномасштабной войны продолжила работать в стране-террористке России.

На странице в Instagram предательница оставила обширный пост, написанный на украинском, в котором она объяснила, почему пела перед оккупантами и прославляла русских солдат.

Яна Соломко в России / Фото: instagram.com/yana.solo

Яна Соломко в России / Фото: instagram.com/yana.solo

В частности, Соломко отметила, что она переехала в Россию еще до начала полномасштабного вторжения в 2018 году. И что ее решение было чисто профессиональным. Артистка посетовала, что ей, как украинке, было тяжело в РФ, и как только она отработала контракт, сбежала в США:

"Я переехала в Россию в 2018 году, до войны (не во время войны), и это было полностью профессиональное решение. У меня были договорные обязательства, и во время войны, находиться в России как украинке было сложно. В конце концов мне удалось. закончить контракт и уехать из России в США. Россия не была моей Родиной. Я украинка, и это никогда не изменится, кто бы и что ни говорил и не писал. До и после начала войны я делала то, что должна была делать как профессионал, что имеет юридический контракт и это не подлежит ничьим осуждениям", — уверена Соломко.

Яна Соломко оправдалась из-за своих выступлений в РФ / Фото: instagram.com/yana.solo

Также она заверила, что ее новый муж не имеет никакого отношения к России, как некоторые считают. Он, убеждает исполнительница, "многонациональный человек":

"Мы с мужем знакомы 11 лет. Все эти годы между нами всегда были стабильные с уважением дружеские отношения. Он многонациональный человек, но не русский, как пишут. О нашей дружбе уже много лет знали даже наши родители. Он тот, кто уже был в моей жизни, а не тот, кого я недавно встретила... Он приехал в Майами после того, как я уехала из России... И через некоторое время мы поняли, что чувства все эти годы были больше, чем дружба... И решили, что больше не будем терять ни одного дня! Мы поженились в октябре 2023 года. А 23 марта мы праздновали наш большой день с нашими родными и близкими людьми во дворце в Стамбуле", — рассказала Соломко.

Яна Соломко с новым мужем / Фото: instagram.com/yana.solo

По словам артистки, она не планирует возвращаться в музыкальный бизнес. Сейчас артистка сконцентрирует свое внимание на семье:

"Моим приоритетом будет семья, как и у любой жены и матери! Мы больше не в Майами. Этим летом мы будем наслаждаться каждым моментом Средиземноморья, а потом будем жить в Европе", — рассказала о своих планах Соломко.

Напомним, что на днях финалистка "Холостяка-1" Яна Соломко сообщила, что второй раз вышла замуж. Отметим, что после участия в романтическом реалити артистка пыталась построить карьеру в Украине, но безуспешно.

После этого Соломко неожиданно объявилась в России, где попыталась реализоваться как певица. Через пять месяцев после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Яна появилась на концерте в Москве. Предательница неожиданно поддержала действия страны-агрессорши. Соломко выступала на пропагандистских концертах и выпускала песни, где восхваляла российских оккупантов и мечтала о победе РФ в войне. А уже в сентябре 2023 года артистка сообщила, что переехала в США.

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