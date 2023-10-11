Известная украинская певица, которой приписывают роман с Меладзе, получила российское гражданство

Экс-"ВИА Гра" Тарасова молчит о полномасштабной войне в родной стране.
Экс-участница группы "ВИА Гра", украинская певица родом из Киева София Тарасова получила российское гражданство.
Такой информацией в эфире на своем YouTube-канале поделился ведущий Слава Демин во время разговора с продюсером Михаилом Ясинским. "То, что я знаю, – оказывается, Тарасова получила российское гражданство и живет в Германии", – сказал во время стрима Демин.
Ведущий не уточнил, откуда владеет этой информацией.
Отметим, что София Тарасова родилась в Киеве. В течение двух лет была участницей группы "ВИА Гра". О полномасштабной войне в родной стране Тарасова молчит, а свои соцсети ведет на русском языке, где постит свои соблазнительные фото и никакого намека на поддержку родной Украины.
Напомним, что именно Тарасовой активно приписывают роман с продюсером и композитором Константином Меладзе. Слухи об их отношениях ходят с сентября. Мол, после развода с певицей Верой Брежневой Меладзе увлекся своей 22-летней музой, с которой, кстати, записал недавно общую песню на российском языке.
Как известно, неделю назад Вера Брежнева официально подтвердила, что после семи лет брака они с Константином Меладзе развелись. Что стало причиной разрыва, артистка не уточнила, но отметила, что они с экс-супругом относятся друг к другу с уважением.
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